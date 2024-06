Rivalul lui David Popovici, probleme înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris: "Mi s-au administrat patru injecţii cu cortizon" - Antena Sport

Kyle Chalmers, rivalul lui David Popovici, are probleme înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris. Australianul, care este campion olimpic la Rio, a obţinut calificarea la Paris în proba de 100 de metri liber, după ce a participat la concursul de selecţie al Australiei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chalmers s-a impus în finala de la 100 de metri liber cu timpul de 47,75 secunde. Cu toate acestea, australianul a dezvăluit problemele cu care se confruntă de ani de zile şi care i-au dat bătăi de cap înaintea competiţiei de calificare de la Brisbane.

Rivalul lui David Popovici, probleme înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris: „Mi s-au administrat patru injecţii cu cortizon”

Kyle Chalmers suferă de o afecţiune degenerativă a coloanei, iar săptămâna trecută, înaintea competiţiei, a primit patru înjecţii cu cortizon pentru a scăpa de problema care îl deranjează de ani de zile:

„Am discuri herniate, este o problemă degenerativă a coloanei vertebrale. De-a lungul carierei mele a trebuit să fac zece injecții cu cortizon. Am început să am aceste supărări din 2018-2019. Corpul meu nu era obișnuit, astfel că a devenit rigid, iar atunci când am încercat să mă antrenez, m-am blocat.

Așa că am fost la fizioterapeuți și medici, iar cel mai bun lucru pe care l-am putut face a fost să mi se administreze patru injecții cu cortizon în partea inferioară a spatelui și să încerc să mă mișc din nou.