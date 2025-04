Jurnal Antena Sport | Andrei Nicolae, pe urmele lui Ivan Patzaichin! E campion la canoe şi la şcoală - Antena Sport

„Cine nu şi-ar dori să ajungă campion european şi mondial? Şi cu pagaia ruptă”, a spus Andrei Nicolae.

Tatăl îi este alături tot timpul, la curse şi antrenamente. Prima medalie nu se uită niciodată.

„(n.r: Cum trăieşti cursele lui?) Pfuuu… (n.r: Ai plâns?) Da, da, am plâns… Am strigat, vă daţi seama, cât am putut şi eu. După două săptămâni cred că am putut să vorbesc normal”, a mărturisit Costi Nicolae, tatăl lui Andrei.