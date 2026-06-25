Sophie Cojanu e puştoaica din România care dă goluri în America: “Simt ceva în inima mea”

Sophie Cojanu e puştoaica din România care dă goluri în America! Ea vine tocmai din Dallas la fiecare convocare de la Bucureşti. Născută pe pămant american, pe Sophie o bate gândul să se mute în România.

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Sophie Marie Cojanu are aproape 17 ani, e născută în America, dar vrea să vină în România. Atunci când nu dă goluri pentru naţională, rupe plasele la Universitatea din Dallas!

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Sophie Cojanu, jucătoarea Universităţii din Dallas, joacă pentru naţionala României

“Mă simt foarte fericită să joc pentru România, familia mea este de acolo şi simt ceva în inima mea să joc”, a spus Sophie, pentru Antena Sport.

Sophie le-a învăţat pe americancele din echipa ei ce înseamnă România.

“Mă simt foarte bine că Cupa Mondială este în Dallas, chiar dacă biletele sunt scumpe. Pot să mă uit la TV. Vreau Spania să câştige Mondialul. E sunt cu Ronaldo, are o mentalitate foarte bună”, a mai spus Sophie.