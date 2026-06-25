Home | Jurnal Antena Sport | Sophie Cojanu e puştoaica din România care dă goluri în America: “Simt ceva în inima mea”
Video

Sophie Cojanu e puştoaica din România care dă goluri în America: “Simt ceva în inima mea”

Alex Masgras Publicat: 25 iunie 2026, 21:30

Comentarii

Sophie Cojanu / Antena Sport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Sophie Cojanu e puştoaica din România care dă goluri în America! Ea vine tocmai din Dallas la fiecare convocare de la Bucureşti. Născută pe pămant american, pe Sophie o bate gândul să se mute în România.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sophie Marie Cojanu are aproape 17 ani, e născută în America, dar vrea să vină în România. Atunci când nu dă goluri pentru naţională, rupe plasele la Universitatea din Dallas!

  • World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Sophie Cojanu, jucătoarea Universităţii din Dallas, joacă pentru naţionala României

“Mă simt foarte fericită să joc pentru România, familia mea este de acolo şi simt ceva în inima mea să joc”, a spus Sophie, pentru Antena Sport.

Sophie le-a învăţat pe americancele din echipa ei ce înseamnă România.

“Mă simt foarte bine că Cupa Mondială este în Dallas, chiar dacă biletele sunt scumpe. Pot să mă uit la TV. Vreau Spania să câştige Mondialul. E sunt cu Ronaldo, are o mentalitate foarte bună”, a mai spus Sophie.

Reclamă
Reclamă

Ea şi colegele se mai strâng să vadă meciurile împreună:

“Este mişto (n.r. să vadă Mondialul la Dallas). Cred că e o şansă unică, iar unele dintre noi au fost deja la meciuri”, au spus şi colegele lui Sophie.

Surpriză pentru două femei din Mureş şi Neamţ. Au crezut că salvează pisici de casă, dar erau feline sălbaticeSurpriză pentru două femei din Mureş şi Neamţ. Au crezut că salvează pisici de casă, dar erau feline sălbatice
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va marca mai multe goluri în Norvegia - Franţa, Erling Haaland sau Kylian Mbappe?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cu câţi bani rămâne Roxana din salariul de 6.000 de lei, după ce îşi plăteşte toate cheltuielile
Observator
Cu câţi bani rămâne Roxana din salariul de 6.000 de lei, după ce îşi plăteşte toate cheltuielile
Gigi Becali, anunț crucial despre Florin Tănase: „Poate aduc unul de cinci ori mai bun!”
Fanatik.ro
Gigi Becali, anunț crucial despre Florin Tănase: „Poate aduc unul de cinci ori mai bun!”
21:15

“Revelaţia” lui Gigi Becali chiar de ziua sa: “Nu mai fac niciodată aşa ceva!”
20:30

UPDATERăsturnare de situaţie! Gigi Becali a făcut anunţul despre Florin Tănase: “E rezolvată”. A anunţat şi un transfer
20:08

Horaţiu Moldovan, OUT de la Atletico Madrid! Românul, pe lista unei echipe de Champions League
19:42

Paraguay – Australia LIVE VIDEO (05:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY). Duel de foc pentru locul 2 în Grupa D
19:35

Andrei Ivan, ofertă concretă din Liga 1! Formaţia din play-off i-a pus contractul pe masă
19:10

Momente de coşmar în Mexic! O maşină a intrat în mulţimea care sărbătorea victoria cu Cehia de la Cupa Mondială
Vezi toate știrile
1 Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci 2 Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român 3 Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB 4 FotoCum arată Corina Caciuc acum. A strălucit la botezul fiului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. Cât au costat cele două rochii 5 Elias Charalambous, prezentat oficial la noua echipă! Unde va antrena fostul tehnician al FCSB-ului 6 Au 3 puncte, dar nu mai speră la 16-imile Campionatului Mondial: “Vom pleca acasă! Băieţii sunt distruşi”
Citește și
Cele mai citite
Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meciCum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB