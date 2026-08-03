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Oficial. Meciul CFR Cluj – U Cluj a fost amânat. Când a fost reprogramat de LPF

Viviana Moraru Publicat: 3 august 2026, 12:40

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Oficial. Meciul CFR Cluj – U Cluj a fost amânat. Când a fost reprogramat de LPF

Jucătorii de la CFR Cluj, în timpul unui meci/ Sport Pictures

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Update: Liga Profesionistă de Fotbal a amânat derby-ul dintre CFR Cluj și U Cluj, care urma să se dispute în etapa a 4-a din SuperLiga, luni, 10 august, de la ora 21:30. CFR Cluj – U Cluj a fost reprogramat pentru ziua de joi, 8 octombrie

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(stirea initiala)

CFR Cluj a cerut amânarea derby-ului cu U Cluj din etapa a patra din Liga 1. Clujenii vor să aibă mai mult timp de odihnă, fiind angrenați în cupele europene.

CFR Cluj a fost învinsă categoric de Rapid, în etapa a treia a Ligii 1. Giuleștenii s-au impus fără emoții, cu scorul de 3-1.

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CFR Cluj a cerut amânarea derby-ului din Liga 1

După duelul din Giulești, CFR Cluj se pregătește de duelul tur cu Tromso, din turul trei preliminar de Conference League. Partida se va disputa în Norvegia joi, urmând ca formația din Gruia să revină în țară în vederea partidei cu U Cluj, care este programată să se desfășoare luni, 10 august.

Cu toate acestea, conform digisport.ro, CFR Cluj a cerut ca partida cu rivala din Ardeal să fie amânată, dată fiind participarea în cupele europene. Clujenii vor să aibă mai mult timp la dispoziție pentru a se reface în vederea returului cu Tromso care se va disputa joia viitoare, pe 13 august.

LPF le-a aprobat clujenilor cererea, astfel că derby-ul cu U Cluj se va disputa peste două luni, anume pe 8 octombrie, notează gsp.ro. Cele două rivale se vor înfrunta imediat după pauza datorată meciurilor echipelor naționale, România urmând să dispute patru partide în perioada respective, pe 25 și 28 septembrie, respectiv 2 și 5 octombrie, toate în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

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CFR Cluj își va afla azi și posibila adversară din play-off-ul Conference League, tragerea la sorți urmând să aibă loc de la ora 15:00.

Pentru a ajunge în turul trei preliminar de Conference League, unde se duelează cu Tromso, CFR Cluj a trecut de Alashkert. Clujenii s-au impus cu 4-1 la general, după un succes cu 3-0 în returul din Gruia. Norvegienii care se vor duela cu echipa lui Antonio Folha au ajuns în această fază a preliminariilor cupelor europene după ce au fost învinși de Hradec Kralove în turul doi de Europa League, scor 1-4 la general.

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