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Oficial. FCSB a transferat un nou portar. Mutare surpriză făcută de Gigi Becali

Radu Constantin Publicat: 3 august 2026, 13:52

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Oficial. FCSB a transferat un nou portar. Mutare surpriză făcută de Gigi Becali
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Schimbări importante la FCSB după ruşinea cu Auda.

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FCSB a părăsit Conference League, fiind eliminată de modesta FK Auda din Letonia, după 1-4 în retur și 2-3 în tur. Portarul Ștefan Târnovanu a gafat impardonabil în ambele jocuri, iar Gigi Becali a anunţat că nu mai prinde echipa pe perioada în care mai are contract.

Cum FCSB a ajuns acum să stea în tânărul Matei Popa, bucureştenii au decis să mai facă un transfer.

Astfel, FCSB a înregistrat astăzi transferul portarului Albert Stanca, câștigător în ultimul sezon al Cupei Naționale U15 cu CSU Știința București.

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