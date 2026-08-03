Oficial. FCSB a transferat un nou portar. Mutare surpriză făcută de Gigi Becali

Schimbări importante la FCSB după ruşinea cu Auda.
FCSB a părăsit Conference League, fiind eliminată de modesta FK Auda din Letonia, după 1-4 în retur și 2-3 în tur. Portarul Ștefan Târnovanu a gafat impardonabil în ambele jocuri, iar Gigi Becali a anunţat că nu mai prinde echipa pe perioada în care mai are contract.
Cum FCSB a ajuns acum să stea în tânărul Matei Popa, bucureştenii au decis să mai facă un transfer.
Astfel, FCSB a înregistrat astăzi transferul portarului Albert Stanca, câștigător în ultimul sezon al Cupei Naționale U15 cu CSU Știința București.
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