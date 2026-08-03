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„Mizerie în baie, păr pe chiuvetă…” Simona Halep, implicată într-un imens scandal

Antena Sport Publicat: 3 august 2026, 8:45

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„Mizerie în baie, păr pe chiuvetă… Simona Halep, implicată într-un imens scandal
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Nu toţi clienţii pe care Simona Halep i-a avut în această vară, la hotelul din Mimaia Nord, au plecat mulţumiţi.

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Mai exact, Andrei și soția lui au mers în această vară la hotelul fostei sporive, dar ce au găsit acolo i-a nemulţumit total. Cuplul s-a plâns că mobilierul din cameră este vechi și defect. De asemenea, aceștia spun că au găsit și mizerie în cameră, iar micul dejun a fost unul „deplorabil”.

Mizerie în baie, păr pe chiuvetă. Dușul arată ca și cum nu a mai fost renovat de 10 ani. Mobilierul ori vechi, ori de proastă calitate. Am rămas cu mânerul de la dulap în mână când am vrut să am acces la frigider. Micul dejun deplorabil”, a fost recenzia lăsată de cuplu.

Mesaj de nemulţumire
Mesaj de nemulţumire

Hotelul a fost inaugurat de Simona Halep în 2020

Hotelul de lux al Simonei Halep din Mamaia Nord a fost inaugurat în 2020 şi este situat la doar 100 de metri de plajă. Ce condiţii oferă stabilientul? Camere spațioase, dotate cu aer condiționat, balcon cu vedere la mare, baie proprie cu duș și articole de toaletă gratuite, TV cu ecran plat și frigider. Lenjeria de pat și prosoapele sunt atent alese, iar uscătorul de păr nu lipsește din dotare. Internetul WiFi este disponibil gratuit în întreaga proprietate, iar parcarea este asigurată pentru toți oaspeții. În plus, hotelul dispune de un restaurant cu meniu variat și un bar cochet. Micul dejun poate fi servit în stil bufet, continental sau american, după preferințele fiecărui client. Recepția este deschisă nonstop, iar turiștii pot beneficia și de servicii de transport.​

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