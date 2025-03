Primul meci din Drumul spre World Cup 2026: România - Bosnia se vede vineri, ora 21:45, în direct la Antena 1 - Antena Sport

Antena 1 transmite primul meci din Drumul spre World Cup 2026: România – Bosnia, vineri, ora 21:45 – startul unei campanii de calificare în care echipa națională joacă pentru primul loc şi calificarea, după 28 de ani, la un Mondial.

„Hai România în fiecare zi!” este programul care deschide seara de vineri la Antena 1, de la ora 21:00. Fostul căpitan al României și al Barcelonei, Gică Popescu, și Dan Pavel îi vor avea invitați în studio, la stadion sau din alte locații pe Mircea Lucescu, Gheorghe Hagi, Florin Răducioiu, Mihai Bendeac și chefii Orlando Zaharia, Alexandru Sautner și Ștefan Popescu, Adrian Mutu, Gabi Tamaș și Dan Alexa live din Asia Express.

Meciul România – Bosnia va fi comentat de Andrei Rădulescu și Felix Drăghici.

Imediat după joc, Gică Popescu și Dan Pavel vor prezenta declarațiile și analizele primului meci din Drumul spre World Cup, iar la 00:30 Antena difuzează primul episod din SuperMondial – interviuri acasă la marii jucători ai lumii, realizate de Florin Răducioiu. Primul invitat al seriei este fostul Head of Football la UEFA și FIFA, responsabil de implementarea VAR, câștigător Champi-ons League și semifinalist World Cup, Zvonimir Boban. „Generația mea a crescut în Iugoslavia cu Steaua lui Anghel Iordănescu.”, „Hagi a fost un mare talent al fotbalului care a jucat la echipe care nu l-au meritat. Azi era de Real Madrid.” Sau „Lucescu e uriaș, e un filozof al fotbalului modern, iar voi, românii, aveți talentul în sânge – românii sunt un popor fotbalistic, am văzut asta și la Euro 2024.” sunt doar câteva dintre declarațiile lui Zvonimir Boban, ex-Head of Football FIFA & UEFA, semifinalist World Cup.

Antena transmite meciurile României până în 2028, iar din 2026 are exclusivitate pentru 2 cicluri din jocurile naționalei.