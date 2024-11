Denver Nuggets - Los Angeles Lakers LIVE VIDEO (duminică, 05:30) în AntenaPLAY. O rivalitate născută recent în NBA - Antena Sport

Înfrângerile au durut atât de rău pentru L.A. încât Anthony Davis a declarat încă din vară că și-a încercuit în calendar meciurile cu Denver și că abia așteaptă să îi bată. Pe teren, neputința s-a instalat din nou. Trei meciuri în sezonul regulat, trei victorii pentru Nuggets. Ulterior, a venit prima rundă a playoff-ului. Scenariul? Făcut parcă la Hollywood, doar că nu favorabil celor care joacă la câteva stații de autobuz de celebrul loc. Primele trei meciuri au însemnat victorii pentru Denver din nou. În meciul doi, Jamal Murray a adus-o cu un coș în ultima secundă chiar din fața unui Anthony Davis rămas atunci prăbușit sub grămada de adversari care sărbătoreau succesul dramatic. Tot ce au putut face LeBron și compania a fost să evite o nouă “măturare”. Au câștigat meciul 4, dar apoi istoria s-a repetat. În meciul 5, Jamal Murray a semnat iarăși victoria în ultimele secunde și s-a terminat 4-1. De această dată, Denver avea să fie eliminată în semifinalele conferinței, cu 4-3 de Minnesota Timberwolves.

Lakers – Nuggets, duminică dimineață, ora 5:30, în AntenaPLAY

Prima întâlnire directă din actualul sezon va avea loc duminică dimineață la Crypto.com Arena și va fi în direct în AntenaPLAY. Ambele echipe au început bine sezonul, dar e loc de îmbunătățiri. Întrebarea este dacă va juca triplul MVP, Nikola Jokic, cel care a lipsit la ultimele partide din motive personale. Jokic are un start de sezon excepțional. În momentul de față, “Joker-ul” are o medie de puncte mai mare decât cea mai bună a lui Shaquille O’Neal în vreun sezon al carierei, de recuperări superioară celei mai reușite a lui Tim Duncan, și la pase decisive o medie mai mare decât a avut Chris Paul în cel mai bun an. Duelul cu Anthony Davis se anunță unul de top, cei doi fiind ambii între principalii patru marcatori din ligă.