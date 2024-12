„King” LeBron James împlineşte 40 de ani. Încă în activitate, el continuă să stabilească recorduri în baschet - Antena Sport

Una dintre iniţiativele emblematice ale fundaţiei este Şcoala I PROMISE, care este dedicată sprijinirii elevilor defavorizaţi şi oferirii de căi către o educaţie de calitate. Prin intermediul acestei iniţiative, LeBron a avut un impact profund asupra comunităţii sale, oferind speranţă şi oportunităţi tinerilor care altfel ar fi putut fi ignoraţi. Influenţa sa se extinde mult dincolo de sport, iar activitatea sa în cadrul fundaţiei continuă să modeleze vieţile multora.

Savannah James, soţia lui LeBron, s-a făcut remarcată şi ca antreprenor, cu afaceri în domeniul modei şi al brandurilor de lifestyle. Succesele ei independente reflectă valorile comune ale cuplului, ambiţia şi responsabilitatea socială. Împreună, ei creează o unitate familială puternică, folosindu-şi influenţa pentru a promova filantropia şi afacerile, cultivându-şi în acelaşi timp propriile poveşti de succes.

O moştenire durabilă: Mai mult decât un simplu sportiv

Moştenirea lui LeBron James se extinde mult dincolo de baschet. De la perspicacitatea sa financiară impresionantă la eforturile sale filantropice de amploare, el a devenit un simbol cultural. Influenţa sa se extinde asupra mai multor industrii, de la afaceri şi sport la implicarea în comunitate, iar rolul său de model continuă să inspire generaţiile viitoare. Pe măsură ce îşi sărbătoreşte cea de-a 40-a aniversare şi continuă să aibă succes atât pe teren, cât şi în afara lui, LeBron rămâne unul dintre cei mai influenţi sportivi din toate timpurile, deschizând calea pentru alţii să îi calce pe urme, notează presa americană.

Câteva borne din cariera excepţională a marelui LeBron James

LeBron James a reuşit să aibă o medie de cel puţin 25 de puncte pe meci timp de 20 de sezoane consecutive, ratând acest obiectiv doar în primul său an de carieră. Chiar şi când LeBron intră în cel de-al 20-lea sezon al său, el continuă să înregistreze cifre bune, având o medie de 23,5 puncte pe meci în acest sezon. Acest record pare aproape de neînvins.

LeBron James este liderul tuturor timpurilor în ceea ce priveşte selecţiile pentru All-Star Game, fiind votat de 20 de ori. Cel mai apropiat jucător activ din listă este Kevin Durant, care are 14 participări la All-Star. Având în vedere concurenţa tot mai mare pentru locurile All-Star şi faptul că LeBron continuă să câştige voturi an de an, este greu de imaginat că acest record va cădea prea curând.

Kareem Abdul-Jabbar a deţinut recordul All-Time de puncte timp de 38 de ani, dar LeBron James l-a depăşit în cele din urmă. LeBron a ajuns la 40.000 de puncte în carieră în 2024. Având în vedere că doar şapte jucători au ajuns la 30.000 de puncte în carieră, recordul de 40.000 de puncte al lui LeBron pare practic de neatins.

LeBron James a devenit recent liderul all-time al meciurilor cu 10 sau mai multe puncte, depăşindu-l pe legendarul Kareem Abdul-Jabbar. James deţine acum recordul cu 1 512 meciuri consecutive în care a marcat în două cifre, o performanţă care nu a mai fost realizată până acum în istoria NBA. Având în vedere consecvenţa lui LeBron, se poate spune că acesta, ca multe altele, ar putea rămâne în vigoare pentru foarte mult timp.