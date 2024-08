"România la Cupa Mondială sună foarte bine" Miodrag Belodedici e convins că Mircea Lucescu poate califica naţionala la Mondial - Antena Sport

Mircea Lucescu se poate întoarce cu naţionala României la un Mondial, în Mexic, după 56 de ani! Belodedici spune că Il Luce e omul potrivit pentru această performanţă.

Cupa Mondială e competiţia supremă în fotbal – e convins Belodedici – românul cu două Cupe ale Campionilor.

„Noi am vrea să ne ducă Mircea Lucescu la Mondiale, el a mai fost, în 70′, da, și cunoaște. Are și experiență, multă, foarte multă. Are cunoștințe, dar eu cred că trebuie să fie ajutat”, a declarat Miodrag Belodedici.

Mircea Lucescu a venit la naţională ca să prindă un Mondial şi ca antrenor. Generaţia de Suflet i-a încântat pe români la Europeanul din Germania. Un Mondial e marele vis pentru Stanciu şi Ianis Hagi.

„Văd că au forță, au dorință, ar fi un lucru extraordinar să ajungă, pentru ei, în primul rând”, a mai spus Miodrag Belodedici.