Bernadette Szocs - Chen Xingtong, exclusiv în AntenaPLAY. Meci uriaş pentru Bernie, la Turneul Campioanelor la tenis de masă 2023 - Antena Sport

Reclamă

Bernadette Szocs are parte de un sezon excelent, dovadă fiind victoria cu Chen Meng, de la WTT Champions Frankfurt, care i-a adus şi calificarea la Turneul Campioanelor. Chiar dacă Bernie nu a câştigat niciun titlu, ea şi-a trecut în cont o finală la WTT Contender Lima.

Pe de altă parte, Bernadette a învins-o deja pe Chen Xingtong în acest sezon. Cele două s-au întâlnit la WTT Champions Macao 2023, în aprilie, şi jucătoarea noastră s-a impus în prima rundă cu 3-1 (6-11, 11-9, 11-9, 11-3).

Reclamă

„Am fost optimistă, am crezut în jocul meu. Am ştiut că nu am de pierdut nimic în faţa ei, aşa că am dat ce e mai bun şi am crezut în totalitate. Sunt fericită că am reuşit să înving o nouă jucătoare de top din China”, spunea atunci Bernie.

Dacă o va învinge şi la Nagoya pe Chen, Bernadette ar putea avea parte e un duel cu numărul 2 mondial, Wang Manyu, care se va lupta în optimi cu Xiaoxin Yang.

Tabloul complet al optimilor Turneului Campioanelor la tenis de masă 2023

Sun Yingsha – Miwa Harimoto

Ying Han – Joo Cheonhui

Chen Meng – Hina Hayata

Adrian Diaz – Mima Ito

Zhang Rui – Qian Tianyi

Shin Yubin – Wang Yidi

Bernadette Szocs – Chen Xingtong

Xiaoxin Yang – Wang Manyu

Bernadette Szocs a avut parte de un an 2023 de vis

Pentru Bernadette Szocs, anul 2023 a fost cel mai bun an al carierei. A câştigat medalia de aur la Jocurile Europene, a bătut-o pe campioana olimpică de la Tokyo, iar cu echipa României a ajuns încă o dată în finala EURO. Turneul Campioanelor la tenis de masa 2023 de la Nagoya va fi un adevărat test pentru frumoasă româncă.

Reclamă

Cu gândul la o medalie olimpică la Jocurile Olimpice de la Paris, Bernandette Szocs îşi va măsura forţele cu cele mai bune jucătoare de tenis de masă din lume. Aşa cum a anunţat într-un interviu, Bernandette Szocs intră cu un singur gând la Turneul Campioanelor de tenis de masă 2023. „Îmi place să fiu pe podium, bineînţeles că pe cea mai înaltă treaptă. Acolo îmi place să fiu, dar de fiecare dată, chiar dacă termin pe locul 1, ştiu că este loc şi de mai bine”, a spus Bernnie pentru AntenaSport. Totul despre AntenaPLAY AntenaPLAY oferă abonaților 13 canale LIVE, emisiuni TV în ediții integrale, conținut exclusiv și producții originale, zeci de filme românești premiate la cele mai importante festivaluri internaționale, competiții sportive, LIVE exclusiv, pentru toți iubitorii sportului, animații pentru cei mici și știri de ultima oră. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop. AntenaPLAY este singurul loc în care se pot urmãri edițiile integrale din emisiunile produse de Antena TV Group, din orice colţ al lumii şi de pe orice dispozitiv.