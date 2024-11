Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele din primul tur de la WTT Champions Frankfurt. Programul româncelor - Antena Sport

Bernadette Szocs şi Eliza Samara sunt singurele reprezentante ale României care vor participa la WTT Champions Frankfurt, competiţie ce va fi transmisă exclusiv în AntenaPLAY, în perioada 3-10 noiembrie.

Pe tabloul principal al turneului cu premii totale de 500.000 de dolari se vor afla şi alte nume mari din tenisul de masă mondial, precum Wang Manyu (2), Wang Yidi (3) Miwa Harimoto (6), Chen Xingtong (7), Mima Ito (8) sau Cheng I-Ching (9).

Bernadette Szocs şi Eliza Samara, adversarele şi programul de la WTT Champions Frankfurt

Bernadette Szocs o va întâlni în primul tur de la Frankfurt pe Hyo Won Suh. Partida împotriva sud-coreencei de 37 de ani de pe locul 21 mondial se va disputa luni, de la ora 16:55, exclusiv în AntenaPLAY.

Eliza Samara se va duela în primul tur de la WTT Champions Frankfurt cu Xiaona Shan, jucătoare care reprezintă ţara gazdă Germania şi care se află pe poziţia 42 în clasamentul mondial. Meciul va avea loc marţi, de la ora 17:20.

Bernadette Szocs continuă lupta pentru WTT Champions Fukuoka

Pentru Bernadette Szocs, concursul din Germania are o miză suplimentară. Bernie are nevoie de un parcurs cât mai lung la Frankfurt pentru a avea şanse cât mai mari să prind WTT Champions Fukuoka 2024, acolo unde vor ajunge cele mai bune 16 jucătoare din clasamentul Race to WTT Finals.