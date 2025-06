"E îngrozitor, sunt devastat!" Probleme pentru Lewis Hamilton în Canada. O marmotă i-a produs avarii - Antena Sport

Hamilton nu s-a oprit aici. „Nu am văzut exact ce s-a întâmplat, dar am auzit că am lovit o marmotă. Este îngrozitor, sunt devastat. Iubesc animalele și este foarte trist. Nu mi s-a mai întâmplat așa ceva până acum” , a adăugat el.

În schimb, britanicul care este vegan din 2017 s-a declarat afectat de incidentul în care a lovit animalul. „Până în acel moment, mă simțeam bine, am avut un start bun, mi-am menținut poziția, am gestionat bine pneurile și eram optimist” , a explicat septuplul campion mondial.

Mai mult, britanicul a explicat ce probleme i-au cauzat incidentul cu marmota. „Există o gaură în partea dreaptă a podelei, iar elementele aerodinamice suplimentare au dispărut.

La mijlocul cursei am avut o problemă cu frânele, iar primul nostru stint a fost prea lung, după ieșirea din boxe am revenit în trafic. Dar sunt recunoscător că am terminat cursa și am punctat”, a completat britanicul.

Hamilton a terminat pe locul 6 în Marele Premiu de Formula 1 al Canadei şi a câștigat un total de 8 puncte.