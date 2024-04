Ana Bogdan, după calificarea miraculoasă a României la turneul final Billie Jean King Cup: "Am făcut-o pentru România" - Antena Sport

România s-a calificat la turneul final Billie Jean King Cup

România a revenit de la 0-2 cu Ucraina Ana Bogdan şi Jaqueline Cristian au oferit chiar pe teren primele declaraţii după calificarea României la turneul final Billie Jean King Cup. Tricolorele au întors meciul cu Ucraina, de la 0-2, şi vor fi pretente la Sevilla, în perioada 12-17 noiembrie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Perechea Ana Bogdan/Jaqueline Cristian a adus calificarea echipei României la turneul final al Billie Jean King Cup, impunându-se în ultimul meci al întâlnirii cu Ucraina de la Fernandina Beach (SUA).

Ana Bogdan, după calificarea miraculoasă a României la turneul final Billie Jean King Cup

„Nici nu ştiu ce am făcut. Ştiu doar că am văzut mingea şi am lovit-o. Mi-am spus doar să o trimit în cross. Mi-am spus că sunt pregătită să joc atât de mult. Am multă energie, sunt pregătită. Am făcut asta pentru România”, a spus Ana Bogdan, la interviul acordat pe teren, la finalul partidei.