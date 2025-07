Jannik Sinner - Carlos Alcaraz e finala Wimbledon 2025! Italianul l-a "spulberat" pe Djokovic în semifinale - Antena Sport

Italianul Jannik Sinner s-a calificat în finala de la Wimbledon, după ce l-a “distrus” pe Novak Djokovic în semifinale. Sinner s-a impus cu 6-3, 6-4, 6-4, la capătul unui meci care a durat numai o oră şi 53 de minute.

Liderul mondial Jannik Sinner îl va întâlni în finală pe Carlos Alcaraz, care a trecut în prima semifinală, în 4 seturi, de americanul Taylor Fritz.

Jannik Sinner – Carlos Alcaraz e finala turneului de la Wimbledon

Sinner şi Alcaraz s-au întâlnit şi în finala ultimului turneu de Grand Slam, Roland Garros. A fost atunci un “thriller” de 5 seturi, câştigat de Alcaraz, care fusese condus cu 2-0 la seturi de italian.

Sinner şi Alcaraz sunt primii doi jucători ai lumii. La meciurile directe dintre cei doi, spaniolul îl conduce pe italian cu 8-4.

Sinner a cucerit 3 titluri de Grand Slam până acum, două la Australian Open şi unul la US Open, în timp ce Alcaraz are 5 titluri de Grand Slam, două la Wimbledon, două la Roland Garros şi unul la US Open.