Fabio Fognini şi-a ales favoritul între Federer, Nadal şi Djokovic: "A doua zi eram mort, complet epuizat" - Antena Sport

Fabio Fognini a vorbit despre rivalitatea celor mai mari jucători din istoria modernă a tenisului, Novak Djokovic, Rafael Nadal şi Roger Federer. Italianul, fost număr 9 mondial, şi-a ales favoritul.

Este vorba de Roger Federer, elveţianul cu 20 de Grand Slam-uri în palmares. Fognini a explicat însă ce înseamnă să joci împotriva lui Rafa Nadal, mai ales pe suprafaţa favorită a ibericului, zgura.

Fabio Fognini: „A fost o plăcere să-l privesc jucând pe Federer”

„Împotriva lui Novak și Roger, nu am câștigat niciodată. Sunt trei zei, chiar dacă sunt diferiți. Din punct de vedere atletic și ca fan al tenisului, sunt fan Federer.

Fără lipsă de respect față de ceilalți doi, dar cred că dacă îi întrebi pe oameni care a fost cel mai bun, 95% dintre ei vor spune Roger Federer. A fost o plăcere să-l privesc jucând. Djokovic, în schimb, îți pierde timpul și nu te lasă să joci.

Cât despre Rafa, ce să spun? El te distruge fizic și psihologic. Când am jucat cu el, cu excepția unui meci la Monte-Carlo unde am ajuns să câștig, nu am putut să mă ridic la nivelul lui. S-a întâmplat întotdeauna, indiferent unde am jucat, a doua zi eram mort, complet epuizat”, a spus Fognini, conform Sportskeeda.