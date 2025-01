Greşeală uriaşă de arbitraj în timpul meciului Iga Swiatek - Emma Navarro. Reacţia lui Navarro după ce i-a fost furat un punct - Antena Sport

Iga Swiatek, în timpul unui punct Un moment care poate fi considerat incredibil pentru acest nivel a avut loc în sfertul de finală de la Australian Open dintre Iga Swiatek şi Emma Navarro, câştigat de poloneză, cu un categoric 6-1, 6-2. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În setul al doilea, când Iga avea avantaj pe propriul serviciu într-un game complicat, la 2-2, Swiatek a executat o lovitură din apropierea fileului după mingea atinsese de două ori partea sa de teren. Punctul a continuat şi a fost închis de poloneză cu o lovitură câştigătoare. Greşeală mare de arbitraj la Australian Open Emma i-a cerut arbitrului de scaun să primească punctul după ce a observat ce s-a întâmplat dincolo de fileu, dar Eva Asderaki-Moore i-a explicat că pentru a folosi VAR-ul trebuia să oprească punctul. Reluările au arătat clar că mingea a căzut de două ori şi că Eva a comis o greşeală uriaşă pentru acest nivel. După meci, Iga a fost întrebată despre controversatul moment şi a explicat că nu a văzut momentul contactului dintre minge şi racheta sa. Crazy scenes in the Swiatek Navarro match at Australian Open

Iga did not get to the ball on 1 bounce… although it was very close

It should’ve been Emma’s point. But according to the rules, Emma had to stop play when she saw the double bounce

pic.twitter.com/DSvAFG4ziL

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 22, 2025 Reclamă

Reclamă

Iga Swiatek: „Nu am reţinut momentul contactului”

„Sincer, nu m-am uitat la reluările apărute pe ecrane după acest punct, pentru că am vrut să rămân concentrată şi nu am dorit ca acest punct să mă urmărească mai mult timp. Nu ştiu dacă a căzut de două ori.

Era greu să îmi dau seama, eram în plin sprint şi nu am reţinut momentul contactului. Câteodată nu te uiţi când loveşti mingea. Nu am fost sigură. Am crezut că e treaba arbitrului să rezolve aceste situaţii. Şi eu am aşteptat VAR-ul, nu l-am văzut şi m-am concentrat oe următoarele puncte”, a punctat Iga Swiatek.

De partea cealaltă, Emma Navarro nu a acuzat-o pe adversara ei că ar fi sesizat greşeala şi ar fi preferat să câştige un punct nemeritat.

Reclamă