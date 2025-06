Iga Swiatek s-a calificat în semifinale la Roland Garros! Urmează un duel de "foc" cu liderul Sabalenka! - Antena Sport

Poloneza Iga Swiatek (24 de ani, locul 5 WTA) s-a calificat în semifinale la Roland Garros, după ce a învins-o pe ucraineanca Elina Svitolina (30 de ani, locul 14 WTA), cu 6-1, 7-5. Meciul a durat o oră şi 41 de minute.

Iga Swiatek o va întâlni în semifinale pe liderul mondial Aryna Sabalenka, un penultim act ca o finală la Roland Garros.

Iga Swiatek a obţinut a 26-a victorie la rând la Roland Garros, performanţă impresionantă. Swiatek este de 4 ori campioană la Roland Garros, cucerind trofeul la Grand Slam-ul parizian în 2020, 2022, 2023 şi 2024.

“Trebuia să am o intensitate mai mare la începutul setului doi. Elina joacă foarte bine în situaţii de presiune.

(n.r: La retur şi la serviciu te-ai descurcat foarte bine, cu 3 aşi în ultimul game) Serviciul a fost mai ciudat, am avut de-a face cu vântul. Am avut şi mingi noi în finalul serviciului, pentru a servi. Am prins şi linia terenului.