Basarab Panduru, cucerit de un jucător de la FCSB, după victoria cu Petrolul: "De nota 10" - Antena Sport

“Acesta a fost obiectivul, să luăm 3 puncte. Am avut ceva probleme în prima repriză, în a doua am adus mai multă viteză în joc. Puteam să mai înscriem alte goluri, am avut ocazii. Am luat cele 3 puncte, este foarte important să începem să câștigăm meciuri în campionat.

E foarte important pentru încredere, mi-a plăcut cum am jucat în repriza a doua. Ne-am impus jocul, am făcut diferența. E foarte important că ne creăm ocazii, uneori avem nevoie și de noroc ca să marcăm, dar asta nu înseamnă că nu avem calitate.

Ne-am creat multe ocazii în repriza a doua, e important pentru meciurile care urmează. Știm cum să jucăm, acesta este stilul nostru. Cred că trebuie să vedem partea pozitivă, cei care au intrat de pe bancă au ajutat echipa.”, a spus Charalambous.