Home | Tenis | Irina Begu, OUT de la Wimbledon! Câţi bani încasează românca după ce a fost eliminată în primul tur

Irina Begu, OUT de la Wimbledon! Câţi bani încasează românca după ce a fost eliminată în primul tur

Bogdan Stănescu Publicat: 30 iunie 2026, 14:42

Comentarii
Irina Begu, OUT de la Wimbledon! Câţi bani încasează românca după ce a fost eliminată în primul tur

Irina Begu, la Wimbledon / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Irina Begu (35 de ani, locul 173 WTA) a fost eliminată în primul tur de la Wimbledon de britanica Katie Swan (27 de ani, 196 WTA). Britanica s-a impus cu 6-4, 6-4, după o oră şi 24 de minute de joc. Înainte de punctul câştigător, Irina Begu i-a anulat 4 mingi de meci britanicei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Irina Begu va primi un cec de 80.000 de lire sterline (aproximativ 93.000 de euro), după accederea în primul tur al turneului de Grand Slam de la Wimbledon.

Irina Begu, eliminată de la Wimbledon în primul tur! Încasează un cec de 80.000 de lire sterline

Înfrângerea lui Begu din primul tur de la turneul de Grand Slam londonez vine după ce o altă româncă, Jaqueline Cristian (28 de ani, locul 37 WTA), a părăsit turneul în prima rundă, fiind învinsă cu 7-6 (1), 6-0, de americanca Iva Iovic (18 ani, locul 17 WTA).

România mai are două reprezentante pe tabloul feminin de la Wimbledon, pe Sorana Cîrstea (36 de ani, locul 18 WTA) şi Elena Gabriela Ruse (28 de ani, locul 71 WTA).

Sorana Cîrstea o va înfrunta în primul tur pe jucătoarea cehă Sara Bejlek (20 de ani, locul 45 WTA), în timp ce Gabriela Ruse se va duela cu americanca Caty McNally (24 de ani, locul 50 WTA).

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fetiță de 4 ani, găsită într-o mașină încinsă la peste 50°C, salvată de poliţişti. Reacţia şocantă a tatălui
Observator
Fetiță de 4 ani, găsită într-o mașină încinsă la peste 50°C, salvată de poliţişti. Reacţia şocantă a tatălui
„Se duc să fiarbă pe stadion precum ceainicul!”. Avertismentul medicilor şi climatologilor înaintea meciurilor din SuperLiga programate pe caniculă
Fanatik.ro
„Se duc să fiarbă pe stadion precum ceainicul!”. Avertismentul medicilor şi climatologilor înaintea meciurilor din SuperLiga programate pe caniculă
14:36

Marocanii se gândesc la trofeul Campionatului Mondial: “Ar trebui să ajungem departe”
14:13

Mexic – Ecuador, LIVE VIDEO, 04:00 (Antena 1 şi AntenaPLAY). Gazdele luptă pentru calificarea în optimi la Mondial
13:51

Reacţia lui Darius Olaru după ce Vlad Chiricheş a plecat de la FCSB! Ce i-a transmis fostului internaţional
13:14

Secretarul american pentru securitate internă a sărbătorit eliminarea Iranului: “Sunt încântat că au plecat de la Mondial”
13:03

Lothar Matthaus taie în carne vie după eliminarea Germaniei: “Trebuie să mergem cu alt selecţioner”
12:51

Franţa – Suedia LIVE VIDEO (00:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Mbappe, Dembele şi Olise, pregătiţi de spectacol
Vezi toate știrile
1 Dinamo pregăteşte oferta pentru un nou atacant! 2 CFR Cluj a dat lovitura! L-a transferat pe fotbalistul dorit de Rapid 3 FCSB a anunţat despărţirea OFICIALĂ de încă un jucător: “Astăzi se încheie în mod oficial aventura în roș-albastru” 4 Surpriză! Marius Marin semnează, dar nu cu Sevilla! Echipa la care va evolua mijlocaşul naţionalei 5 E oficial! Jucătorul dorit și de Gigi Becali a semnat cu Rapid! 6 Un portar cu două titluri de campion a semnat în Liga 1
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB