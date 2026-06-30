Irina Begu, OUT de la Wimbledon! Câţi bani încasează românca după ce a fost eliminată în primul tur

Irina Begu (35 de ani, locul 173 WTA) a fost eliminată în primul tur de la Wimbledon de britanica Katie Swan (27 de ani, 196 WTA). Britanica s-a impus cu 6-4, 6-4, după o oră şi 24 de minute de joc. Înainte de punctul câştigător, Irina Begu i-a anulat 4 mingi de meci britanicei.

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Irina Begu va primi un cec de 80.000 de lire sterline (aproximativ 93.000 de euro), după accederea în primul tur al turneului de Grand Slam de la Wimbledon.

Irina Begu, eliminată de la Wimbledon în primul tur! Încasează un cec de 80.000 de lire sterline

Înfrângerea lui Begu din primul tur de la turneul de Grand Slam londonez vine după ce o altă româncă, Jaqueline Cristian (28 de ani, locul 37 WTA), a părăsit turneul în prima rundă, fiind învinsă cu 7-6 (1), 6-0, de americanca Iva Iovic (18 ani, locul 17 WTA).

România mai are două reprezentante pe tabloul feminin de la Wimbledon, pe Sorana Cîrstea (36 de ani, locul 18 WTA) şi Elena Gabriela Ruse (28 de ani, locul 71 WTA).

Sorana Cîrstea o va înfrunta în primul tur pe jucătoarea cehă Sara Bejlek (20 de ani, locul 45 WTA), în timp ce Gabriela Ruse se va duela cu americanca Caty McNally (24 de ani, locul 50 WTA).