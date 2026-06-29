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Jaqueline Cristian, OUT din primul tur de la Wimbledon. Românca, nicio șansă în setul secund

Andrei Nicolae Publicat: 29 iunie 2026, 14:56

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Jaqueline Cristian, OUT din primul tur de la Wimbledon. Românca, nicio șansă în setul secund

Jaqueline Cristian, la Wimbledon 2026 / Getty Images

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Jaqueline Cristian a fost eliminată încă din primul tur de la Wimbledon, după ce a fost învinsă de favorita 16 la trofeu, americanca Iva Iovic. Sportiva din București a cedat după o oră și 31 de minute cu scorul de 6-7 (1), 0-6.

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România a rămas fără o reprezentată pe tabloul feminin de simplu de la Wimbledon încă din prima zi, după ce Jaqueline Cristian a capitulat în fața Ivei Jovic. Partida a fost marcată de două seturi diametral opuse, unul extrem de echilibrat și celălalt câștigat categoric de locul 16 WTA.

Jaqueline Cristian, eliminată de la Wimbledon

În actul inaugural, cele două tenismene au mers cap la cap fără ca vreuna să câștige pe serviciul adversarei sale. Totul s-a decis în tie-break, unde americanca a avut nervii mai tari și s-a impus fără emoții cu 7-1.

În actul secund, totul s-a decis mult mai rapid, Jovic făcând de trei ori break-ul și câștigând setul și implicit partida după o oră și 31 de minute, cu scorul de 7-6, 6-0.

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România a rămas astfel cu trei reprezentante pe tabloul de simplu feminin de la Wimbledon, și anume Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Irina Begu.

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