Karolina Muchova, campioană la WTA Bad Homburg! A profitat de problemele medicale ale adversarei

Karolina Muchova, sportiva care a eliminat-o pe Gabriela Ruse în semifinalele WTA Bad Homburg, a câștigat turneul german, după o finală care a durat doar 46 de minute.
Sportiva din Cehia a debutat în premieră la această competiție și a reușit să o învingă în ultimul act pe Naomi Osaka, care s-a retras în al doilea set din motive medicale.
Karolina Muchova a învins-o pe Naomi Osaka în finala de la Bad Homburg
Karolina Muchova a avut un debut de vis în cadrul turneului WTA Bad Homburg. Jucătoarea clasată pe locul 11 în ierarhia mondială a câștigat competiția.
Aceasta a învins-o în marea finală pe Naomi Osaka (28 ani, locul 15 WTA), după ce i-a administrat un 6-1 în primul set. În actul secund, la scorul de 1-0 în favoarea cehoaicei, nipona s-a retras din motive medicale, punând punct jocului după 46 de minute.
Pentru triumful de la acest turneu, Karolina Muchova va fi recompensată cu un cec în valoare de €161,310 și 500 de puncte în ierarhia WTA la simplu.
Champion in Bad Homburg 👏
Karolina Muchova is victorious on her tournament debut, as Osaka retires.#BHO26 pic.twitter.com/z7v3ga5Ujk
— wta (@WTA) June 27, 2026
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