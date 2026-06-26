Gabriela Ruse, capăt de drum la WTA Bad Homburg! Românca, eliminată în semifinale. Ce sumă a primit

Gabriela Ruse nu a reușit să producă surpriza și să se califice în finala turneului WTA Bad Homburg. Românca a fost învinsă în penultimul act al competiției.

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După ce le-a eliminat pe Linda Noskova, Anna Kalinskaya și Emma Navarro, sportiva noastră a fost eliminată de Karolina Muchova (29 de ani, locul 11 WTA).

Gabriela Ruse, eliminată de Karolina Muchova

Gabriela Rus s-a oprit vineri în semifinalele turneului WTA Bad Homburg. Românca a ratat calificarea în ultimul act al competiției, după un meci care s-a desfășurat pe temperaturi infernale.

Românca noastră a fost învinsă în două seturi de Karolina Muchova (locul 11 mondial), scor 4-6, 4-6, la capătul unui meci ce a durat o oră și 41 de minute.

Pentru parcursul de la turneul german, Gabriela Ruse va fi recompensată cu un cec în valoare de €57,395 și 195 de puncte în ierarhia WTA la simplu.