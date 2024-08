Reacţia lui Carlos Alcaraz, după eliminarea surprinzătoare de la US Open: "Nu sunt suficient de puternic mental" - Antena Sport

Reacţia lui Carlos Alcaraz, după eliminarea surprinzătoare de la US Open a venit. Numărul 3 mondial, victima unei eliminări surpriză în turul secund la US Open, joi la New York, a afirmat că nu a fost „suficient de puternic mental”, după ce a cedat în faţa olandezului Botic van de Zandschulp, cu 6-1, 7-5, 6-4, informează AFP.

„Nu sunt suficient de puternic mental, nu am ştiut să răspund la anumite probleme. Dar vreau să subliniez că el a jucat foarte bine. Mă aşteptam ca el să-mi ‘ofere’ mai multe puncte gratuite, iar asta m-a perturbat. Nu am ştiut să-mi cresc nivelul. Am rămas la acelaşi nivel pe tot parcursul meciului, dar nu a fost suficient pentru a-mi oferi o şansă să revin. Am făcut multe greşeli”, a spus Alcaraz.

„Poate şi calendarul competiţional este prea încărcat. Am jucat multe meciuri în ultima vreme la Roland-Garros, Wimbledon, Jocurile Olimpice şi poate nu am avut atât de multă energie pe cât îmi imaginam. Dar nu vreau să folosesc asta ca o scuză. Cred doar că am nevoie de mai multă odihnă înaintea marilor turnee şi voi reflecta la asta”, a spus el.

Alcaraz (21 ani), campion la US Open în 2022 şi câştigătorul trofeelor la Roland Garros şi Wimbledon în acest an, nu a mai fost eliminat în această fază la un turneu major din 2021, la primul său sezon în circuit.