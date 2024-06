Alexander Zverev - Carlos Alcaraz LIVE SCORE (15:30). Vom avea un nou câştigător al turneului de la Roland Garros - Antena Sport

Finala Roland Garros 2024, Alexander Zverev – Carlos Alcaraz, va fi transmisă în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 15:30. Jucătorii de pe locurile 4, respectiv 3, se vor întâlni în ultimul act al turneului de pe zgura pariziană.

La ediţia din acest an vom avea parte de un nou câştigător la Roland Garros. Dacă Zverev nu s-a mai impus până acum într-un turneu de Grand Slam, Carlos Alcaraz are în palmares alte două titluri: US Open 2022 şi Wimbledon 2023. Alexander Zverev se află la a doua finală de Grand Slam, după cea din 2020 de la US Open, pierdută în faţa lui Dominic Thiem.

Alexander Zverev – Carlos Alcaraz LIVE SCORE (15:30). Vom avea un nou câştigător al turneului de la Roland Garros

După un început ezitant în sezonul de zgură, la Monte-Carlo şi Madrid, Alexander Zverev şi-a intrat în formă la Roma, acolo unde a şi câştigat turneul. Acum, el are o serie de 12 victorii la rând, înaintea finalei cu Alcaraz. În semifinale, germanul a trecut în patru seturi de Casper Ruud, dublu finalist la Paris.

De cealaltă parte, Carlos Alcaraz a avut probleme medicale în acest sezon de zgură, jucând doar la Madrid, acolo unde s-a oprit în sferturile de finală. La Roland Garros, spaniolul a arătat o formă foarte bună, pierzând un singur set până în semifinala cu Jannik Sinner. În meciul cu italianul care va deveni numărul 1 mondial luni, Alcaraz s-a impus în set decisiv, după mai bine de patru ore de joc.

Alexander Zverev şi Carlos Alcaraz se vor întâlni pentru a zecea oară. În acest moment, Zverev conduce cu 5-4. În 2024, finaliştii s-au întâlnit de două ori şi şi-au împărţit victoriile. Mai întâi, Zverev s-a impus cu 3-1 la seturi în sferturile de finală de la Australian Open. Câteva săptămâni mai târziu, în sferturile de la Indian Wells, Alcaraz s-a impus cu 6-3, 6-1.