Moment tensionat la Roland Garros. Holger Rune a cerut evacuarea unui fan nervos - Antena Sport

Holger Rune a cerut ca un spectator să fie evacuat la Roland Garros, vineri, susţinând că bărbatul a strigat agresiv la el după ce sportivul şi-a arătat frustrarea trântind prosopul.

Rune juca împotriva francezului Quentin Halys pe terenul Philippe-Chatrier când incidentul s-a produs, spre finalul setului al treilea al meciului câştigat de danez cu 4-6, 6-2, 5-7, 7-5, 6-2, în turul al treilea.

Holger Rune a cerut evacuarea unui fan nervos, la Roland Garros

Holger Rune, capul de serie nr. 10, a declarat că bărbatul s-a supărat pe felul în care a aruncat prosopul.

„Tipul ţipa agresiv la mine, s-a întins spre mine”, a spus el. ”Mi s-a părut foarte ciudat, pentru că nu i-am făcut nimic şi nu ar fi trebuit să interacţioneze cu un jucător pe teren. E puţin jenant. I-am spus supervizorului că aş prefera ca bărbatul să nu fie acolo, pentru că mă simţeam puţin incomod. Au spus că vor verifica înregistrarea video şi, dacă ceea ce am spus este adevărat, îl vor îndepărta. Cred că au verificat, pentru că nu l-am mai văzut până la sfârşitul meciului”.

Rune consideră că nu a greşit cu nimic: „Am voie să arunc prosopul în cutia mea pentru prosoape, nu i-am făcut nimic. Cred că s-a supărat că am aruncat prosopul în cutia mea. Dar pot face ce vreau cu cutia mea pentru prosoape, atâta timp cât respect pe toată lumea, ceea ce cred că am făcut, iar arbitrul a considerat la fel, pentru că nu am primit niciun avertisment.”