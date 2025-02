Simona Halep şi-a anunţat retragerea din tenis: "În momentul acesta nu se mai poate. Nu vreau să plâng" - Antena Sport

Simona Halep şi-a anunţat retragerea din tenis. Anunţul a fost făcut după înfrângerea din primul tur de la Transylvania Open.

Simona Halep a anunţat că se retrage din tenis după înfrângerea din meciul cu Lucia Bronzetti. Halep a ţinut un discurs emoţionant. Totuşi, Simona Halep nu a precizat dacă acesta a fost ultimul meci din carieră.

„La început, cred că am fost puțin tensionată și e normal, eram foarte entuziasmată să joc din nou aici. Este minunat, special să fim toate (n.r. româncele) la același turneu. Nu știu dacă s-a mai întâmplat până acum. Îmi place foarte mult că suntem toate aici, îmi pare rău pentru cele care au ieșit din turneu. Ceea ce am realizat în tenis nici nu visam. Familia mea a fost tot timpul alături de mine. Fără ei nu aş fi ceea ce sunt astăzi. Iau această decizie cu sufletul împăcat şi întotdeauna am fost realistă cu mine. Corpul meu nu mai duce atât de mult. De aceea am vrut să vin astăzi la Cluj, să joc în faţa dumneavoastră şi să îmi uau la revedere de pe terenul de tenis. Mă bucur mult că aţi venit. Pentru moment, este ultima dată când am jucat aici.

Nu vreau să plâng, este un lucru frumos, am fost numărul unu mondial, am câștigat Grand Slam-uri, e tot ce mi-am dorit. Viața merge înainte, este viață și după tenis și sper să ne revedem de câte ori posibil. O să vin la tenis, o să joc tenis în continuare, dar ca să fiu competitivă necesită mult mai mult și în momentul ăsta nu se mai poate„”,a spus Simona Halep la Pro Arena.

Simona Halep, demolată de Lucia Bronzetti la Transylvania Open. Românca a câştigat doar două game-uri

Halep a fost învinsă de italianca Lucia Bronzetti, locul 72 mondial, în 59 de minute de joc. Simona a pierdut primul set, scor 1-6, după 28 de minute, iar pe al doilea cu acelaşi scor după 31 de minute.