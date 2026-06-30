Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 de la Wimbledon. Care e următoarea ei adversară

Sorana Cîrstea, locul 18 WTA şi cap de serie 17, s-a calificat, marţi, în turul al doilea la turneul de grand slam de la Wimbledon.
Cîrstea a trecut în runda inaugurală de Sara Bejlek (Cehia), 45 WTA, scor 6-1, 7-6 (6), într-o oră şi 32 de minute.
Sorana Cîrstea, în turul 2 de la Wimbledon
În turul al doilea, românca o va înfrunta pe sportiva australiană Kimberly Birrell, numărul 72 mondial.
Cîrstea şi Birrell au mai fost adversare o dată, în 2023, în primul tur la Indian Wells. Atunci câştigătoare a fost Cîrstea, scor 6-3, 6-2.
Marţi au jucat la Wimbledon şi Gabriela Ruse şi Irina Begu, care au fost eliminate. Luni a pierdut în primul tur şi Jaqueline Cristian.
Sportivele eliminate în primul tur primesc câte 80.000 de lire sterline şi 10 puncte WTA. Calificarea în turul al doilea asigură un premiu de 126.000 de lire sterline şi 70 de puncte.
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