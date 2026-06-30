Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 de la Wimbledon. Care e următoarea ei adversară

Sorana Cîrstea, locul 18 WTA şi cap de serie 17, s-a calificat, marţi, în turul al doilea la turneul de grand slam de la Wimbledon.

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Cîrstea a trecut în runda inaugurală de Sara Bejlek (Cehia), 45 WTA, scor 6-1, 7-6 (6), într-o oră şi 32 de minute.

Sorana Cîrstea, în turul 2 de la Wimbledon

În turul al doilea, românca o va înfrunta pe sportiva australiană Kimberly Birrell, numărul 72 mondial.

Cîrstea şi Birrell au mai fost adversare o dată, în 2023, în primul tur la Indian Wells. Atunci câştigătoare a fost Cîrstea, scor 6-3, 6-2.

Marţi au jucat la Wimbledon şi Gabriela Ruse şi Irina Begu, care au fost eliminate. Luni a pierdut în primul tur şi Jaqueline Cristian.