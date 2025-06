"Este o veste bună" Florin Prunea a dat verdictul, după ce Costel Gâlcă a ajuns la Rapid! - Antena Sport

Costel Gâlcă a semnat cu Rapid și a vorbit despre Marius Șumudică

Marius Șumudică nu a reușit să o califice pe Rapid în cupele europene, în sezonul care tocmai s-a încheiat. Astfel, „Șumi” a plecat de la formația din Giulești, iar în locul său a fost instalat Costel Gâlcă.

Gâlcă a declarat că este bucuros pentru că are șansa de a o antrena pe Rapid. Acesta a dezvăluit și că negocierile cu Dan Șucu au fost rapide.

De asemenea, Costel Gâlcă a vorbit și despre mandatul lui Marius Șumudică și este de părere că lipsa constanței a dus la ratarea obiectivelor din stagiunea precedentă.

“Sunt foarte bucuros că am ajuns la acest club istoric. Vreau să duc Rapidul cât mai sus. Am fost puțin surprins, dar am venit cu mare drag și cu mare bucurie în suflet, în familie am și rapidiști.

(n.r. Cum au decurs negocierile?) Totul a mers foarte repede. Sunt foarte bucuros.

Este un club foarte bine organizat, e o atmosferă impresionată la meciuri, Rapid are niște suporteri extraordinari, exigenți, care vor victorii. E ceva normal.

(n.r. Ce i-a lipsit Rapidului pentru a ajunge în cupele europene?) Eu am spus tot timpul, constanța, constanța de a menține meciuri, de a câștiga. Marius Șumudică a făcut un efort enorm, a luat echipa de jos, până la urmă nu a fost posibil să o califice, dar a avut un parcurs foarte bune”, a spus Costel Gâlcă, într-un interviu pentru Rapid TV.