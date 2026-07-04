Recorduri inedite bifate în prima repriză în Canada – Maroc! Doar o dată s-a mai întâmplat asta

Maroc a obținut calificarea în sferturile Campionatului Mondial, după o victorie destul de lejeră în fața selecționatei Canadei, scor 2-0. Africanii vor juca pentru a doua oară în istorie în această fază, egalând performanța de la Mondialul din Qatar.
În același timp, prima repriză a fost una destul de anostă și au fost bifate câteva recorduri mai puțin întâlnite la turneele finale de acest tip.
Momente inedite în Canada – Maroc
Meciul dintre Canada și Maroc a fost în cele din urmă unul fără istoric, dar prima repriză a fost una pusă sub semnul întrebării. Africanii l-au pierdut pe Saibari, care a suferit o accidentare musculară.
În același timp, în prima repriză au fost acordate nu mai puțin de șase cartonașe galbene, lucru care nu se mai întâmplase la un meci din fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial de la acel Brazilia – Ghana, din 2006.
Totodată, în prima parte a acestei dispute au fost mai puține șuturi (5), decât cartonașe galbene (6), o premieră în istoria turneelor finale, din 1966 de când au început măsurătorile.
CAN 🇨🇦 0-0 🇲🇦 MAR (HT)
Seis tarjetas amarillas en la primera parte. El Canadá-Marruecos iguala el récord de amonestaciones antes del descanso en un partido de eliminación directa del Mundial.
El único precedente: el Brasil-Ghana de los octavos de 2006, también con seis.
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 4, 2026
-1 – The first half of Canada vs. Morocco featured fewer shots (5) than yellow cards (6), the first time that's happened in the first half of a FIFA World Cup match on record (since 1966).
Chippy. pic.twitter.com/lQ0ZNZTlK9
— OptaJack⚽️ (@OptaJack) July 4, 2026
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