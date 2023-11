AS.ro LIVE | Cosmin Nedelea este invitatul lui Dan Pavel, de la 10:30. Povestea românului care impresionează la patinaj viteză - Antena Sport

Reclamă

Cosmin s-a apucat de patinaj viteză la 8 ani, atunci când a decis să renunţe la fotbal. El a ajuns, între timp, campion naţional la juniori şi seniori, la sprint şi poliatlon, deţinând 5 recorduri naţionale. Visul lui e unul singur: să participe la Jocurile Olimpice de iarnă.

„Sunt cel mai rapid patinator viteză din ţară. M-am aflat în Germania pentru Cupa Mondială U23 şi urmează acum campionatul naţional. Sunt oarecum în cantonament. M-am apucat practicând fotbalul. M-am apucat în august. Am văzut nişte copii şi am zis că trebuie să încerc şi eu.

Am vrut să fac ceva diferit, nu ce fac toţi băieţii de vârsta mea. Când m-am urcat pe gheaţă, sentimentul era unic şi am decis că rămân la patinaj. Am avut gândul de a mă retrage. Am progresat destul de greu”, a spus Cosmin Nedelea, după performanţa obţinută în Germania.

Nedelea este legitimat la Corona Braşov, club care îi acoperă toate cheltuielile pentru a putea să se antreneze în Germania, cel puţin două luni şi jumătate pe an.

