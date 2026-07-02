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România – Grecia LIVE VIDEO (19:00, AntenaPLAY). Tricolorii luptă pentru calificarea la Campionatul Mondial

Dan Roșu Publicat: 2 iulie 2026, 12:32

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România – Grecia LIVE VIDEO (19:00, AntenaPLAY). Tricolorii luptă pentru calificarea la Campionatul Mondial

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România va disputa ultimele două meciuri din prima fază a calificărilor pentru Campionatul Mondial din 2027. Vulturii vor întâlni Grecia joi, pe 2 iulie, la ora 19:00, la Oradea şi Muntenegru, pe 5 iulie, de la ora 21:30. Ambele meciuri sunt exclusiv în AntenaPLAY.

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România – Grecia, în AntenaPLAY

România încă mai speră la calificarea în runda următoare, chiar dacă are o singură victorie în primele patru meciuri. Grecia e pe locul 1, cu trei victorii şi un eşec, fiind urmată de Portugalia şi Muntenegru, ambele cu două victorii şi două înfrângeri.

În faza a doua a calificărilor ajung ocupantele primelor trei locuri din primele grupe. De notat e că în tur, Grecia ne-a învins cu 91-64.

Cum arată loturile României şi Greciei

Lotul României: Tudor Șomăcescu, Lucas Tohătan, Daron Russell, Dragoș Diculescu, Vlad Nistor, Nandor Kuti, Bobe Nicolescu, Ștefan Grasu, Bogdan Popa, Emanuel Cățe, Rareș Uță, Mihai Măciucă.

Lotul Greciei: Vassilis Toliopoulos, Dimitris Moraitis, Elijah Mitrou-Long, Nasos Bazinas, Omiros Netzipoglou, Giannoulis Larentzakis, Alexandros Persidis, Kostas Papanikolaou, Vassilis Charalambopoulos, Yiannis Kouzeloglou, Georgios Tsalbouris, Dimitris Kaklamanakis

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“O fereastră importantă pentru naționala de baschet a României. Urmează ultimele două meciuri din această primă parte a calificărilor pentru Cupa Mondială. Avem șansele noastre de calificare, iar atât timp cât acese șanse există, ne vom lupta pentru ele. Evident, jucăm împotriva Greciei și Muntenegrului, două echipe puternice din Europa, însă noi, cu siguranță, ne vom lupta, ne vom concentra să fim cea mai bună versiune a noastră și vom vedea la ora meciurilor ce putem face. Antrenamentele au decurs foarte bine, nu avem probleme cu accidentările, toată lumea e aptă și toți băieții își doresc să evolueze pentru naționala României”, a comentat antrenorul principal, Mihai Silvăşan.

“Mă bucur în primul rand să fiu alături de colegii mei la o nouă acțiune a echipei naționale. Atmosfera este una foarte bună și toți suntem bucuroși să ne aflăm împreună în fața unor noi provocări. Urmează două meciuri foarte grele, împotriva unor adversari cu mare experiență, de certă valoare, dar cred că, dacă ne vom concentra să depunem maximul de efort pe toată durata partidei, putem arăta o față frumoasă a echipei naționale.

Am văzut în ultima partidă cu Portugalia că putem juca un baschet bun, să fim agresivi în ambele faze ale jocului și la final chiar să avem un rezultat pozitiv, iar acesta cred că este scopul nostru pentru aceste partide: să fim cât mai aproape de versiunea noastră cea mai bună, și atunci lucrurile bune vor veni de la sine pentru noi! Așteptăm cât mai mulți suporteri ai baschetului românesc alături de noi, să susțină echipa națională! Hai România!”, a completat şi căpitanul Bogdan Nicolescu.

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