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Scenariile prin care România se califică în turul II preliminar pentru Cupa Mondială. Meciul cu Muntenegru e în AntenaPLAY

Antena Sport Publicat: 3 iulie 2026, 13:41

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Scenariile prin care România se califică în turul II preliminar pentru Cupa Mondială. Meciul cu Muntenegru e în AntenaPLAY

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România şi-a trecut în cont o victorie uriaşă cu Grecia, în turul I de calificare la Cupa Mondială 2027. La Oradea, live în AntenaPLAY, “vulturii” s-au impus cu 73-66.

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În urma acestei victorii, tricolorii pot spera acum la calificarea în turul II al calificărilor pentru Cupa Mondială 2027, înaintea meciului din Muntenegru, ce va avea loc pe 5 iulie, de la ora 21:30, exclusiv în AntenaPLAY.

Scenariile prin care România se califică în turul II preliminar pentru Cupa Mondială

Pentru calificarea în turul II, România, aflată acum pe 4 în Grupa B, are nevoie să termine pe una dintre primele trei poziţii. Asta se poate întâmpla în două scenarii, în ambele România depăşind-o pe Muntenegru.

  • România bate Muntenegru şi Grecia învinge Portugalia
  • România învinge Muntenegru la 7 puncte şi Grecia pierde cu Portugalia – în acest scenariu, toate cele 4 echipe ar termina cu acelaşi număr de puncte şi am avea nevoie de un coşaveraj superior celor din Muntenegru. În acest moment, Muntenegru are coşavaraj -24, iar România, -37. Dacă batem la 7 puncte, Muntenegru ar ajunge la -31, iar România la -30.

Ce urmează în grupele principale de calificare la Campionatul Mondial 2027

Reprezentativa tricoloră nu a participat niciodată la World Cup, iar acum încearcă să profite de reuşita calificării în turul I al preliminariilor europene. Primele trei clasate se califică în turul II, prevăzut cu patru grupe a câte 6 echipe.

Urmează tot meciuri tur-retur, între echipele din grupe care nu s-au întâlnit în primul tur, iar primele trei clasate, 12 echipe europene în total, se vor califica la turneul final al Cupei Mondiale din 2027, la startul căreia se vor afla 32 de reprezentative din întreaga lume.

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Tricolorii au început parcursul spre turneul final din precalificări, în care au obţinut rezultatele: 72-76 şi 84-78 cu Luxemburg, 75-62 şi 85-71 cu Norvegia (turul I) şi 80-72 şi 79-66 cu Macedonia de Nord, 76-64 şi 66-86 cu Ungaria (turul II).

Cupa Mondială din 2027 va avea loc între 27 august – 12 septembrie în Qatar, care este singura naţiune calificată direct la turneul final.

Celelalte 31 vor fi stabilite în calificările continentale din Africa, America, Asia (inclusiv Oceania) şi Europa, care se vor încheia în 2 martie 2027. La startul calificărilor s-au aliniat 80 de echipe naţionale.

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