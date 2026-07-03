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Mihai Silvăşan, după victoria istorică a României în faţa Greciei: “Jucătorii mei au fost incredibili”

Antena Sport Publicat: 3 iulie 2026, 12:45

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Mihai Silvăşan, după victoria istorică a României în faţa Greciei: Jucătorii mei au fost incredibili

Mihai Silvǎşan

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Mihai Silvǎşan i-a lăudat pe jucătorii naţionalei de baschet, după România – Grecia 73-66, meciul din calificările pentru Cupa Mondială 2027 transmis exclusiv în AntenaPLAY.

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Omul meciului a fost Daron Russell, autor a 20 de puncte, 3 pase decisive și o prestație excelentă în momentele cheie. Lucas Tohătan a contribuit cu 13 puncte și 6 assisturi, în timp ce Mihai Măciucă a înscris 9 puncte și a încheiat cu un impresionant +17 în statisticile plus/minus. Sub panou, Rareș Uță a dominat recuperările, terminând partida cu 9 recuperări și 6 puncte, iar Emi Cate a fost perfect la aruncările din acțiune (4/4), adăugând 8 puncte și 6 recuperări.

Mihai Silvǎşan, după victoria istorică a României în faţa Greciei: “Jucătorii mei au fost incredibili”

“Jucătorii mei au fost incredibili în această seară. Au luptat și au avut intensitatea potrivită. Am vorbit înainte de meci despre faptul că trebuie să ne concentrăm pe ceea ce facem noi, pe modul în care luptăm și rămânem în joc, având intensitatea potrivită la fiecare posesie, pentru că asta este cheia ca să rămâi conectat la prezent. Cred că, chiar și atunci când Grecia conducea cu 10 puncte în sfertul al patrulea, noi am făcut același lucru.

Am luat fiecare punct și fiecare posesie pe rând, am avut câteva faze foarte bune și am reușit să revenim și să câștigăm meciul. Evident, este o victorie uriașă pentru baschetul românesc și pentru echipa națională a României. Dar s-a terminat. Acum trebuie să ne concentrăm pe meciul din Muntenegru, pentru că această victorie nu ne califică încă.

Avem două victorii și vom merge acolo să luptăm pentru a treia. Sperăm că, odată cu ea, ne vom califica mai departe. De acum înainte, toate gândurile noastre sunt îndreptate către meciul cu Muntenegru.”, a spus Silvăşan, după meciul uriaş cu Grecia.

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Pentru tricolori, urmează meciul din Muntenegru, ce va avea loc duminică, 5 iulie, de la ora 21:30, live pe AntenaPLAY.

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