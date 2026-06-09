Donald Trump, fluierat copios în cea mai cunoscută arenă din lume! Surpriză în meciul 3 al finalei NBA

San Antonio Spurs a învins-o peNew York Knicks, scor 115-111, în meciul 3 al finalei NBA (liga profesionistă nord-americană de baschet). Spurs s-a impus chiar pe terenul celor de la Knicks, în Madison Square Garden, sub privirile lui Donald Trump, dar şi ale altor personalităţi precum Jay-Z, Ben Stiller, Spike Lee sau Timothée Chalamet.

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În căutarea primului lor titlu din 1973, Knicks conduc seria cu 2-1 înainte de meciul 4, care se va juca miercuri seară/joi dimineaţă (3:30), din nou la Madison Square Garden. Cu toate acestea, seria lor de 13 victorii, a doua cea mai lungă din istoria playoff-urilor după seria de 15 victorii a Warriors din 2017, a ajuns la sfârşit.

Trump, huiduit copios de fani

În timpul intonării imnului naţional, cu câteva momente înaintea primului meci din finala NBA disputat la Madison Square Garden după 27 de ani, preşedintele Donald J. Trump stătea în poziţie de drepţi în loja sa, înconjurat de geamuri antiglonţ, şi a fost aspru huiduit de concetăţenii săi newyorkezi în momentul în care a apărut pe ecranul video suspendat, transmite New York Times.

Primul preşedinte american în exerciţiu care a asistat la un meci din finala NBA, Trump, în vârstă de 79 de ani, originar din New York, a fost huiduit mai tare decât echipa San Antonio Spurs. A fost afişat pe ecran suficient de mult timp pentru ca fanii care îl huiduiau cu putere să-i vadă zâmbetul sarcastic.

Măsurile de securitate suplimentare masive necesare pentru ca un preşedinte să stea în interior alături de 20.000 de fani ai baschetului au devenit un inconvenient pentru oraş şi un subiect de discuţie important înaintea meciului — cu cozi extraordinar de lungi la intrare, politica de interzicere a bagajelor şi petrecerile de vizionare anulate în afara Garden.