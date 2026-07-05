Muntenegru – România LIVE VIDEO (21:30), pe Antena PLAY. Tricolorii luptă pentru calificarea în turul 2 pentru Cupa Mondială

Naționala de baschet masculin a României joacă în această seară un meci crucial în ceea ce privește calificarea în turul al doilea pentru Campionatul Mondial de anul viitor.
Tricolorii pregătiți de Mihai Silvǎşan au nevoie neapărat de victoria în disputa contra celor din Muntenegru, dar depind și de celelalte rezultate. Meciul este în direct pe AntenaPLAY.
Muntenegru – România LIVE VIDEO (21:30), pe Antena PLAY
Naționala de baschet a României joacă un meci capital pentru calificarea în următorul tur preliminar pentru Campionatul Mondial de anul viitor.
Selecționata pregătită de Mihai Silvǎşan are doar optțiunea victoriei contra Muntenegrului, dar nu va fi suficient pentru a obține calificarea în turul următor.
Scenariile prin care România se califică în turul II preliminar pentru Cupa Mondială
Pentru calificarea în turul II, România, aflată acum pe 4 în Grupa B, are nevoie să termine pe una dintre primele trei poziţii. Asta se poate întâmpla în două scenarii, în ambele România depăşind-o pe Muntenegru.
- România bate Muntenegru şi Grecia învinge Portugalia
- România învinge Muntenegru la 7 puncte şi Grecia pierde cu Portugalia – în acest scenariu, toate cele 4 echipe ar termina cu acelaşi număr de puncte şi am avea nevoie de un coşaveraj superior celor din Muntenegru. În acest moment, Muntenegru are coşavaraj -24, iar România, -37. Dacă batem la 7 puncte, Muntenegru ar ajunge la -31, iar România la -30.
Cupa Mondială din 2027 va avea loc între 27 august – 12 septembrie în Qatar, care este singura naţiune calificată direct la turneul final.
Celelalte 31 vor fi stabilite în calificările continentale din Africa, America, Asia (inclusiv Oceania) şi Europa, care se vor încheia în 2 martie 2027. La startul calificărilor s-au aliniat 80 de echipe naţionale.
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