Muntenegru – România LIVE VIDEO (21:30), pe Antena PLAY. Tricolorii luptă pentru calificarea în turul 2 pentru Cupa Mondială

Naționala de baschet masculin a României joacă în această seară un meci crucial în ceea ce privește calificarea în turul al doilea pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

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Tricolorii pregătiți de Mihai Silvǎşan au nevoie neapărat de victoria în disputa contra celor din Muntenegru, dar depind și de celelalte rezultate. Meciul este în direct pe AntenaPLAY.

Muntenegru – România LIVE VIDEO (21:30), pe Antena PLAY

Naționala de baschet a României joacă un meci capital pentru calificarea în următorul tur preliminar pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

Selecționata pregătită de Mihai Silvǎşan are doar optțiunea victoriei contra Muntenegrului, dar nu va fi suficient pentru a obține calificarea în turul următor.

Scenariile prin care România se califică în turul II preliminar pentru Cupa Mondială

Pentru calificarea în turul II, România, aflată acum pe 4 în Grupa B, are nevoie să termine pe una dintre primele trei poziţii. Asta se poate întâmpla în două scenarii, în ambele România depăşind-o pe Muntenegru.