Caz incredibil în sportul românesc. Patinatoare care reprezintă România strânge bani pentru a putea participa la competiţii - Antena Sport

Julia Sauter, în timpul unei competiţii/ Profimedia Patinatoarea care reprezintă România a ajuns să strângă bani pe conturile ei de socializare, pentru a putea participa la competiţii europene şi mondiale. Julia Sauter a ajuns într-o situaţie incredibilă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Julia Sauter a participat în acest an la Campionatele Europene de patinaj artistic de la Tallin. Aceasta a înregistrat un rezultat remarcabil, clasându-se pe locul şapte. Patinatoare care reprezintă România strânge bani pentru a participa la competiţii Julia Sauter a anunţat că nu îşi poate plăti deplasările, astfel că a apelat la ajutorul românilor. Aceasta a iniţiat o strângere de fonduri, unde oamenii pot dona, pentru ca ea să-şi înceapă pregătirile în vederea calificării la Jocurile Olimpice. „Bună tuturor! Din păcate, am primit veşti proaste, pentru că nu mi se vor mai acoperi cheltuielile şi zborurile pentru Mondiale. Sunt foarte tristă că se întâmplă asta din nou şi sunt foarte stresată, pentru că vreau să mă antrenez şi să muncesc din greu în trei săptămâni, pentru a califica la Jocurile Olimpice. Vă rog să nu ezitaţi să împărtăşiţi postarea mea şi să mă ajutaţi să-mi plătesc zborurile pentru mine şi pentru antrenorii mei. Vă mulţumesc tuturor celor care mă ajutaţi, din nou”, a anunţat Julia Sauter, pe Facebook. Reclamă

Reclamă

Julia Sauter, locul 7 la Campionatele Europene

Patinatoarea română Julia Sauter s-a clasat, vineri, pe locul 7 la Campionatele Europene de Patinaj Artistic Tallin 2025, competiţie la care pe prima treapă a podiumului a urcat Niina Petrokina, din Estonia.

Sauter, care a fost pe locul 8 la programul scurt, cu 61.96 puncte, a ajuns la un total de 172.64 puncte după programul liber, vineri.

„Azi a fost greu, dar am luptat. Sunt foarte mândră de mine. Nu a fost la fel de bun ca programul scurt, dar am continuat să forţez, iar faptul că am terminat în primele şapte locuri este cu adevărat incredibil. Obiectivul meu a fost să rămân în primele zece, aşa că locul şapte este extraordinar. Aşa cum am spus ieri, ultima lună a fost grea, aşa că iau lucrurile pas cu pas. Nu vreau să mă gândesc încă la Mondiale. Nu sunt încă foarte sigură dacă voi mai participa la o competiţie înainte de Mondiale, dar vom vedea”, a declarat Sauter, potrivit Golden Skate.

Reclamă