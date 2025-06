"Bine, idiotule" Întrebarea despre Lionel Messi care l-a făcut pe Ronaldo să ia prin surprindere pe toată lumea! - Antena Sport

Sunt de 9 ani cu soția mea, o iubesc, e o relație aparte (n.r.: cu Argentina). Am primit invitații să joc la Campionatul Mondial al Cluburilor de la echipe din Argentina. Nu se știe niciodată. Am 40 de ani, dar niciodată să nu spui niciodată.

Totuși, e foarte dificil. Îmi place mult Argentina, n-am fost niciodată acolo, dar vreau să merg. Am multă dragoste și pentru Messi. Am împărțit aceeași scenă timp de 15 ani. Obișnuiam să îi traduc lucruri din engleză în spaniolă când participam la tot felul de gale”, a adăugat Cristiano Ronaldo.

Contractul pe care Ronaldo îl are cu Al-Nassr expiră în această vară. Gruparea saudită i-a propus prelungirea starului portughez, iar salariul ar fi şi mai mare decât cel din prezent. Al-Nassr i-a propus lui Ronaldo un salariu lunar de 16.5 milioane de euro, mai mult decât alţi fotbalişti de top câştigă într-un an! Salariul ar fi cu un milion de euro lunar mai mare decât cel pe care Ronaldo îl are acum la Al-Nassr.