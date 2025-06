Cristina Neagu, discurs memorabil după meciul ei de retragere: "De acum încolo, rămâne omul Cristina Neagu" - Antena Sport

Sunt fericită, sunt şi puţin obosită, a fost o zi emoţionantă, care, cumva, continuă. Le mulţumesc oamenilor care au fost alături de noi pe întreaga durată a zilei, pentru că au venit devreme, au stat la 40 de grade, pentru poze, autografe, după aia la meci. Aşa ne-am dorit, să petrecem o zi înteagră împreună, am reuşit.

“(n.r: Ce gală extraordinară ai avut, cum te-ai simţit?) M-am simţit minunat, faptul că aceste nume imense ale handbalului românesc şi internaţional au răspuns pozitiv acestei invitaţii cred că spune totul despre ce am reuşit în cariera mea.

Cristina Neagu a spus din nou că încă nu are niciun plan pentru ce va face în viitor. Le-a mulţumit tuturor celor care s-au implicat în organizarea meciului ei de retragere, fanilor şi jurnaliştilor. A părăsit zona mixtă în aplauzele jurnaliştilor.

(n.r: Cum va fi să vezi primul meci de handbal din tribună, când nu mai eşti acolo, pe teren. Se spune că emoţiile sunt mult mai mari) Da, şi când mă uit la televizor, la meciuri, nu neapărat că am emoţii, dar am o stare diferită faţă de atunci când jucam, că deja pot să vorbesc la trecut.

“Urmează un nou capitol al vieţii mele”

Chiar nu ştiu cum o să fie, m-am pregătit pentru acest moment, o să fie puţin straniu când sezonul o să înceapă şi eu n-o să mai merg la antrenamente şi n-o să mă mai pregătesc pentru meciuri. Urmează un nou capitol al vieţii mele, am încheiat un capitol, foarte frumos, aşa cum mi-aş fi dorit şi o să vedem ce urmează.

(n.r: Unde te vezi în viitor?) Nu ştiu, las lucrurile să vină de la sine şi o să vedem ce aduce viitorul.