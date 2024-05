Discursul Cristinei Neagu, după ce CSM Bucureşti a primit titlul de campioană: "Există dezamăgirea ratării Final Four!" - Antena Sport

CSM Bucureşti, OUT din Liga Campionilor. A ratat calificarea în Final Four după ce a pierdut şi returul cu Metz

Discursul Cristinei Neagu, după ce CSM Bucureşti a primit titlul de campioană. Neagu a spus că, în ansamblu, a fost un sezon bun, abând în vedere că CSM Bucureşti a câştigat 3 trofee.

Totuşi, Cristina Neagu a spus că marea dezamăgire a fost ratarea Final Four. CSM Bucureşti a fost învinsă de Metz în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

„Suntem bucuroase. Sigur, există dezamăgirea ratării Final Four, însă am câștigat trei trofee pe plan intern. Vedeți, există mai multe echipe care investesc, însă nu au performanțe similare. Per total, este un sezon reușit, chiar dacă ne apasă ratarea Final Four. Trei trofee anul trecut, trei trofee acum, sperăm să o ținem tot așa. Suntem obișnuiți cu schimbările, vor pleca șapte jucătoare, vor veni altele. Va fi un început de sezon complicat, vor fi și Jocurile Olimpice.