Povestea impresionantă a lui Alexandru Bologa, campionul paralimpic la judo: "Nu m-am născut orb! Mi-am pierdut vederea la 6 ani" - Antena Sport

Povestea impresionantă a lui Alexandru Bologa, campionul paralimpic la judo. Alexandru Bologa a câştigat, vineri, medalia de aur la para-judo, -73 kg, categoria J1, la Jocurile Paralimpice de la Paris. Bologa este al doilea campion paralimpic al României, după Eduard Novak, care a reuşit performanţa în 2012, la Londra, în proba de urmărire pe pistă din cadrul competiţiei de ciclism.

În ianuarie, Alex Bologa afirma, într-un material pentru site-ul Federaţiei Europene de Judo (eju.net), că este hotărât să obţină o medalie de aur la Paris.

„Este un sentiment incredibil. Sunt numărul unu mondial din 2019 şi, uitându-mă în urmă, văd că toată munca mea şi sacrificiile mele dau roade. Sunt recunoscător pentru tot ceea ce mi s-a întâmplat, pentru tot ceea ce am avut ocazia să experimentez şi pentru oamenii pe care i-am întâlnit. A fi numărul unu în lume este o mândrie, dar şi o responsabilitate„, spunea el.

Călătoria lui Alex, necunoscută la momentul respectiv, a început în pântecele mamei sale din cauza microbilor care au trecut la făt. Modificările microbiomului intestinal matern reprezintă unul dintre mecanismele care apar în diverse afecţiuni ale sarcinii, inclusiv restricţia creşterii fetale şi naşterea prematură.

„Nu m-am născut orb; mi-am pierdut vederea când aveam 6 ani. Mama mea a contractat un microb în timpul sarcinii, iar acest lucru mi-a afectat vederea. Medicii au descoperit că aveam acel microb când era prea târziu. A fost greu pentru familia mea să accepte faptul că nu voi mai putea vedea niciodată, dar am trecut uşor peste asta. Când eşti copil, în inocenţa ta, accepţi mai uşor diverse situaţii. Pentru mine, nu a fost o tragedie. Am continuat să îmi trăiesc viaţa în cel mai frumos mod posibil. Am plecat la Cluj-Napoca, la 120 de km de casă, pentru a studia la o şcoală specială. Acolo am început să practic primul meu sport, înotul, până când am descoperit judo-ul. După ce am terminat liceul, am mers la facultate. Eram singura persoană nevăzătoare din clasă şi nu m-am simţit inferior. Toată lumea mă trata cu respect şi făceam tot ceea ce ar fi făcut un student normal. Am studiat şi am absolvit universitatea cu rezultate bune, făcând în acelaşi timp judo. În general, încerc să trăiesc normal şi să profit de părţile bune ale handicapului meu„, a afirmat judoka român, citat de news.ro.