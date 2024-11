Schimbarea sesizată de Mihaela Cambei, după medalia de argint cucerită la Jocurile Olimpice de la Paris: "Un sentiment foarte plăcut!" - Antena Sport

Sunt o persoană mult mai cunoscută acum. Mă felicită și după atâtea luni. A rămas un sentiment foarte plăcut, doar că în unele momente sunt prea recunoscută (n.r. râde).

Am avut o mică pauză după ce am terminat Jocurile Olimpice, iar acum am revenit în sala de antrenament”, a spus Mihaela Cambei, în cadrul unui eveniment.

Mihaela Cambei, uimită de gestul uriaș făcut de Ion Țiriac

Mihaela Cambei a făcut dezvăluiri tari şi a recunoscut că a fost uimită de gestul uriaş al lui Ion Ţiriac. Miliardarul român a oferit câte o maşină pentru fiecare medalie obţinută de sportivii români la Jocurile Olimpice.

Mihaela Cambei a obţinut medalia de argint la haltere şi a spus că gestul lui Ion Ţiriac a da tuturor câte o maşină a luat-o prin surprindere. Numele lui Popovici a fost primul pomenit pentru că el a obţinut primele medalii pentru România la Jocurile Olimpice. Cambei nu are carnet şi îşi ţine maşina în parcare.

„Maşina de la Ţiriac momentan este în parcare. M-am apucat deja să înscriu numerele, să înscriu maşina şi să încep să dau şi eu de permis anul ăsta. Nu am permis, nu am… trebuie să dau anul ăsta.

(A fost surpriză mare maşina asta? Te aşteptai?) Nu mă aşteptam, chiar a fost o surpriză. Am fost anunţată cred cu vreo două zile înainte să concurez. Ştiam că o să se dea o maşină. Prima dată era vorba, dacă nu greşesc, de David Popovici. După care au spus de aur. După care au spus că dau maşină la toată lumea care dă medalie. Şi am fost uşor surprinsă plăcut. Ne ajută foarte mult că suntem susţinuţi şi de români, practic. Că asta contează cel mai mult”, a spus Mihaela Cambei la gsp.ro.