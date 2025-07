"Scorul nu e o surpriză". Reacţia preşedintelui FR de Polo, după victoria zdrobitoare a României de la Mondial - Antena Sport

N-aş vrea să zic că este un obiectiv îndeplinit. 9-12 este atins, dar obiectivul nostru e clasarea pe locul 9. Suntem bine, nu avem accidentaţi, atmosfera e bună, s-au acomodat şi cu fusul orar. Antrenamentele sunt ok “, a spus Alexandru Matei, preşedintele FR Polo, în exclusivitate pentru as.ro.

În primul rând, Matei nu s-a arătat surprins de proporţiile scorului de la partida cu Africa de Sud şi a transmis că naţionala ar trebui să se compare doar cu formaţiile superioare ei. În plus, preşedintele a vorbit şi despre calificarea în barajul pentru sferturi şi a menţionat că adevăratul obiectiv al echipei conduse de Bogdan Rath este clasarea pe locul 9.

România – Serbia, la Campionatele Mondiale

Printre altele, Alexandru Matei a vorbit despre meciul pierdut contra Italiei, dar şi despre duelul cu Serbia, campioana olimpică en-titre.

“Nu pot spune supărare, e mai mult, e şi dezamăgire, la meciul cu Italia. Italia vine după 6 luni de suspendare şi avea o răzbunare de luat. Prima repriză ne-a dat speranţe. Sunt multe lucruri de pus la punct. Băieţii au avut o perioadă de pregătire foarte bună, cu turnee în Serbia şi meci cu Grecia, vorbim de echipe tari. Suntem un pas în spatele Italiei.

În primul meci, am auzit pe cineva spunând că Italia nu mai e ce a fost. Până se termină acest Mondial, Italia este vicecampioană mondială. A pierdut la penalty-uri finala cu Croaţia. Acum vorbim de Serbia, care e campioană olimpică. Am avut un meci bun de pregătire cu Serbia. Am speranţe. Şi Serbia trece printr-o perioadă incertă, dar sunt campioni olimpici“, a completat Matei.