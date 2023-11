Mark Allen a stârnit hohote de râs după ce a câştigat finala Champion of Champions 2023! Cui a dedicat victoria cu Judd Trump - Antena Sport

VIDEO Mark Allen a stârnit hohote de râs după ce a câştigat finala Champion of Champions 2023! Cui a dedicat victoria cu Judd Trump

„Pentru asta jucăm, să o facem în faţa celui mai frumos public, în cele mai importante competiţii şi împotriva celor mai buni din lume. Nu există niciun dubiu cu Judd a fost în acest start de sezon, de departe, cel mai bun. Este de datoria noastră ca să încercăm să ţinem pasul, să îi scriem mesaje după fiecare turneu şi să îl felicităm (n.r. începe să zâmbească şi a stârnit hohote de râs în tribună).

Este plăcut să câştigi un turneu în faţa lui, dar va reveni şi sunt sigur că vor mai astfel fi meciuri în anii care vor urma.

Nu voiam să amintesc acest lucru… am fost puţin debusolat pentru că am pierdut un prieten bun în vară, care îmi era mereu alături încă de când aveam 12 ani. A fost o persoană foarte importantă din viaţa mea. Atât eu cât şi tatăl meu am pierdut unul dintre cei mai buni prieteni, aşa că această victorie a fost pentru Joe!„, a spus Mark Allen.

Judd Trump: „Mă bucur să îl văd pe Mark în formă, am spre ce să ţintesc”

Învins în finală, Judd a dat dovadă de enorm de mult fair-play. L-a felicitat pe rivalul său şi a făcut-o cu stil.

„Am ratat prea multe lovituri uşoare, m-am chinuit şi nu mi-a funcţionat jocul de siguranţă. Sunt dezamăgit, dar Mark a jucat foarte bine. Eu am avut probleme să ajung în finală, Mark probabil a fost cel mai bun jucător al turneului şi în general cel mai bun jucător câştigă! Asta s-a întâmplat.

A fost un start de sezon grozav, nu e rău. Bineînţeles, e dificil după o astfel de înfrângere grea. Dar a fost un start de vis şi sper că voi mai juca finale. Mă bucur să îl văd pe Mark în formă, am spre ce să ţintesc. Este plăcut să joc împotriva cuiva care este de o vârstă apropiată cu a mea, este mai uşor aşa. Se vede că munceşte din greu şi, în mod normal, este şi recompensat„, a declarat Judd Trump după finală. Pentru victoria din finala Champions of Champions, Allen a încasat un cec de 150.000 de lire sterline. Trump a trebuit să se mulţumească cu 60.000 de lire sterline.