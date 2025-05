Ronnie O`Sullivan a dat cărţile pe faţă după eliminarea de la Campionatul Mondial: "Joc foarte slab şi sunt foarte confuz" - Antena Sport

„E greu de spus, simt că am ratat foarte multe lovituri, nu am avut control pe bila albă. Joc foarte slab în ultimii patru ani. Sunt multe meciuri disputate cu uşile închis sau în China, pe care multă lume nu le-a văzut. Au fost multe meciuri în care m-am luptat cu snookerul meu. Nu puteam simți unde este brațul meu din spate şi nu am înţeles ce trebuie să corectez la asta. Asta e îngrijorător pentru mine, că nu ştiu de unde ar trebui să încep să repar lucrurile.

Nu mai ştiu ce aveam şi sunt atât de confuz. Asta arată că mă lupt cu jocul meu. Nu mă aşteptam să trec de primul tur la Crucible. Aş fi fost mulţumit să câştig câteva frame-uri. Nu am avut lucruri pozitive pe care să le iau din ultimii ani. Sunt genul de jucător căruia îi place să construiască, să facă breakuri de 70, 80, 100 de puncte, să pună presiune pe adversar. Sunt un jucător agresiv. Dar când loveşti aşa bilele cum am făcut-o eu, nu mai poţi fi aşa.

Sunt prea multe greşeli şi asta nu te lasă să forţezi jocul. Niciodată nu am fost mai jos de atât când vine vorba de nivelul de încredere, dar asta îţi poate face jocul câteodată. Îmi pare rău că fanii m-au aclamat şi eu nu am putut să fac nimic pentru a învinge. Îmi dau seama că în aceşti ani poate am crezut că mi se cuvine totul, nu îmi dădeam seama cât de mult mă aflu la controlul jocului.

Am crezut că asta va dura pentru totdeauna. Acum, ţinând cont de problemele pe care le am, pot să fiu mult mai mândru pentru ce am făcut în trecut. Când treci printr-o perioadă grea, începi să apreciezi mai mult jocul bun din trecut. Nu ştiu ce va urma pentru mine acum”, a spus O`Sullivan, după eliminarea de la Crucible.