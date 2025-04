Ronnie O'Sullivan - Ali Carter, în primul tur de la Campionatul Mondial. Tabloul complet de la Crucible - Antena Sport

Joi a avut loc tragerea la sorţi a tabloului şaisprezecimilor Campionatului Mondial de la Crucible. Cel mai tare meci din primul tur de la Sheffield este Ronnie O’Sullivan – Ali Carter.

Alte dueluri interesante din primul tur sunt John Higgins – Joe O’Connor, Neil Robertson – Chris Wakelin, Jak Jones – Zhai Xintong și Mark Williams – Wu Yize.

Tabloul complet al Campionatului Mondial de snooker

Kyren Wilson – Lei Peifan

Jak Jones – Zhao Xintong

Neil Robertson – Chris Wakelin

Mark Allen – Fang Zhengyi

Ronnie O’Sullivan – Ali Carter

Zhang Anda – Pang Junxu

Si Jiahui – David Gilbert

Mark Selby – Ben Woolaston

John Higgins – Joe O’Connor

Xiao Guodong – Matthew Selt

Barry Hawkins – Hossein Vafaei

Mark Williams – Wu Yize

Luca Brecel – Ryan Day

Ding Junhui – Zak Surety

Shaun Murphy – Daniel Wells

Judd Trump – Zhou Yuelong

Scandalul dintre Ronnie O’Sullivan şi Ali Carter

Aceasta va fi a 28-a întâlnire dintre „Rachetă” şi „Căpitan”. Septuplul campion mondial conduce la directe cu 24-3, câştigând şi două finale de Campionat Mondial, în 2008 şi 2012. Ultimul duel dintre cei doi a fost tot o finală, la Mastersul din 2024, adjudecată tot de O’Sullivan, cu 10-7.

În trecut, „Expresul din Essex” a avut un discurs extrem de dur legat de Ali Carter, în contextul în care Carter s-a luptat în două rânduri cu cancerul. Prima oară, a învins cancerul testicular, iar Ronnie a avut un mesaj în care i-a transmis „să îi crească testicolele”.

„Nu am vorbit cu el de 20 de ani. Am jucam împreună când era el copil şi am împărţit multe lucruri atunci. Dar el să iasă în public să vorbească aşa despre mine? Mă doar undeva de el. Ştiţi cum e el, are mari probleme.