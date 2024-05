Suedia - SUA 5-2 și Cehia - Finlanda 1-0, în AntenaPLAY! Rezultatele zilei de la Campionatul Mondial de hochei - Antena Sport

Update: Meciul Cehia – Finlanda a intrat în prelungiri!

Update: Suedia – SUA 5-2! Eriksson a marcat cu poarta goală! Dezastru pentru SUA!

Update: Suedia – SUA 4-2! Hedman a marcat cu poarta goală!

Update: Suedia – SUA 3-2! Nelson a redus din diferență în minutul 4 al reprizei cu numărul 3!

Update: Suedia – SUA 3-1! Spectacol în repriza secundă! Johansson a înscris în minutul 17.

Update: Suedia – SUA 2-1! Werenski a redus din diferență, în minutul 13 al reprizei secunde. Update: Suedia – SUA 2-0! Raymond a majorat diferența nordicilor, în minutul 4 al reprizei secunde. Update: Suedia – SUA 1-0! Eriksson a deschis scorul, în minutul 9 al primei reprize! Update: Au început meciurile Suedia – SUA și Cehia – Finlanda! Elveția – Norvegia 5-2 și Slovacia – Germania 4-6 Update: Slovacia – Germania 4-6! Final de meci! Update: Slovacia – Germania 4-6! A marcat și Sukel! Update: Slovacia – Germania 3-6! Eder și-a trecut numele pe lista marcatorilor. Reclamă

Update: Slovacia – Germania 3-5! Pfoederl a înscris în minutul 17 al reprizei cu numărul 3

Update: Final de meci! Elveția – Norvegia 5-2!

Update: Elveția – Norvegia 5-2! Brandsegg-Nygard a redus din diferență în a 3-a parte!

Update: Slovacia – Germania 3-4! Hudacek a înscris în minutul 15!

Update: Elveția – Norvegia 5-1! Niederreiter și-a trecut numele pe lista marcatorilor, în minutul 12 al părții cu numărul 3!

Update: Slovacia – Germania 2-4! Michaelis a înscris în minutul 5 din a 3-a repriză!

Update: Slovacia – Germania 2-3! Nebunie în finalul reprizei secunde. A înscris Kaelble, în minutul 20.

Update: Slovacia – Germania 2-2! Egalitate în minutul 19 din repriza secundă! A înscris Fehervary.

Update: Slovacia – Germania 1-2! Hrivik a redus din diferență, în mintuul 17 al reprizei secunde.

Update: Slovacia – Germania 0-2! Muller a dat lovitura în minutul 13 al reprizei secunde.

Update: Slovacia – Germania 0-1! Kahun a dat lovitura în minutul 10 al reprizei secunde!

Update: Elveția – Norvegia 4-1! Scherwey a marcat în minutul 14 al reprizei secunde.

Update: Elveția – Norvegia 3-1! Sentler și-a trecut numele pe lista marcatorilor, în minutul 9 al reprizei secunde.

Update: Elveția – Norvegia 2-1! Loeffel a înscris în minutul 5 al reprizei secunde.

Update: Elveția – Norvegia 1-1! Vikingstag a restabilit egalitatea în minutul 15 al primei părți!

Update: Elveția – Norvegia 1-0! Andrighetto a deschis scorul, în minutul 12 al primei reprize!

Update: Au început meciurile Elveția – Norvegia și Slovacia – Germania!

Update: Elveția are în lot 5 jucători care sunt legitimați la echipe din NHL!

Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă începe vineri, cu patru meciuri extrem de interesante. Competiţia din Cehia debutează cu două meciuri care vor avea loc la ora 17:20. Elveţia – Norvegia (Grupa A) şi Slovacia – Germania (Grupa B) sunt primele două meciuri ale competiţiei.

De la ora 21:20 vor avea loc alte două meciuri extrem de tari. Cehia – Finlanda este duelul din Grupa A, în timp ce în Grupa B, de la aceeaşi oră, va avea loc duelul Suedia – SUA.

Capul de afiş al zilei este duelul dintre Suedia – SUA. În total, cele două echipe au adus la Ostrava 40 de jucători din NHL, cel mai puternic campionat de hochei pe gheaţă din lume.

It's almost time.🤩 Get ready for the 2024 #MensWorlds in Czechia and don't miss a second!🏆🇨🇿 pic.twitter.com/VX7w0cRtXC

— IIHF (@IIHFHockey) May 1, 2024

Programul de vineri de la Campionatul Mondial de hochei

ora 17:20

Elveţia – Norvegia

Slovacia – Germania

ora 21:20

Cehia – Finlanda

Suedia – SUA

