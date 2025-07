Dinamo, a zecea achiziţie a verii! Jucătorul cu 75 de prezenţe în Ligue 1 vine la echipa lui Zeljko Kopic - Antena Sport

Dinamo se întăreşte serios înaintea noului sezon de Liga 1. Echipa lui Zeljko Kopic tocmai a perfectat a zecea mutare a verii. “Câinii” aduc la echipă un fundaş dreapta care a fost crescut de către Paris St. Germain şi are 75 de prezenţe în Ligue 1. Fotbalistul vine din postura de jucător liber de contract.

Dinamo s-a înţeles cu fundașul dreapta Jordan Ikoko, în vârstă de 31 de ani. Jucătorul se alătură echipei lui Zeljko Kopic din postura de fotbalist liber de contract. Asta după ce a plecat de la ciprioţii de la Omonia 29is Maiou.

Jucător din Cipru pentru Zeljko Kopic

Ikoko, internațional congolez crescut în Franța, la Montereau are dublă-cetățenie. Tocmai a semnat cu Dinamo pentru 1 sezon, iar echipa lui Zeljko Kopic are opțiunea de prelungire pentru încă un an. Jucătorul a evoluat în prima parte a acestui an la echipa cipriotă Omonia 29is Maiou care tocmai a retrogradat în eșalonul secund de pe ultimul loc. A jucat în 15 meciuri şi a dar o pasă decisivă la fosta sa echipă.

Mai fusese legitimat, anterior, la Pafos, în Cipru, din din august 2022 și Ludogorets, în Bulgaria, între iulie 2019 şi august 2022. Noul jucător al lui Dinamo a reprezentat Franţa la juniori şi tineret, dar a ales să reprezinte Congo la seniori. Are 9 selecții.

Ikoko a evoluat în Ligue 1 pentru Lens, în 35 de partide, Le Havre, 22 de meciuri, și la Guingamp, în 83 de partide. În Bulgaria, la Ludogorets a avut cele mai apreciate evoluţii, cu 5 goluri marcate şi 11 pase decisive în 86 de apariții. Noul fundaş dreapta al lui Dinamo se bate pentru un loc de titular cu Maxime Sivis și Antonio Bordușanu. Ar putea debuta însă la echipa lui Zeljko Kopic din prima rundă de Liga 1. Asta pentru că Sivis și Bordușanu sunt indisponibili.