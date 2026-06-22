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Gabi Tamaș, dezvăluire incredibilă! Ce a făcut colegul său de la echipă după ce a petrecut până dimineața într-un club

Daniel Işvanca Publicat: 22 iunie 2026, 19:37

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Gabi Tamaș, dezvăluire incredibilă! Ce a făcut colegul său de la echipă după ce a petrecut până dimineața într-un club

Gabriel Tamaș / Captură AntenaPLAY

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Gabriel Tamaș a avut ocazia să joace în campionate importante din Europa și să împartă vestiarul cu jucători de calibru din Anglia și nu numai.

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Fostul internațional român a povestit o întâmplare incredibilă de la un antrenament, la care unul dintre coechipierii săi a venit direct dintr-un club de noapte.

Colegul lui Gabi Tamaș a venit la antrenament direct din club

„După meci, aveam recuperare a doua zi: bicicletă, bazin și așa mai departe. Cine voia să iasă la alergare ușoară era ok, cine nu să facă bicicletă. A venit unul, fix din discotecă, că mergeau și la after, după cluburi, s-a pus pe bicicletă în hainele lui de stradă și a dat la bicicletă.

A venit Di Matteo cu doctorul și au început să râdă amândoi. Și i-a zis doctorul: ‘Păi nu au zis că trebuie să facă bicicletă un sfert de oră și după să plece acasă? El face, nu fac duș și se duce acasă’.

Și râdeam ca proștii, adică el a venit bine”, a declarat Gabi Tamaș, în cadrul podcastului Fiertzi pe Mondial, transmis în direct pe AntenaPLAY.

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