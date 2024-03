Ajuns falit şi la azil, Irinel Columbeanu vrea să aibă o relaţie cu o femeie cu 40 de ani mai tânără ca el: "E singură" - Antena Sport

Irinel Columbeanu vrea să se împace cu Oana

Fostul om de afaceri şi-a pierdut întreaga avere

Fenomenul televiziunii în România: Chefi la cuțite. Noua generație. Din 18 Martie, Luni, Marți și Miercuri 20:30 pe Antena 1 și AntenaPLAY. Hai la masă, România! Irinel Columbeanu vrea să aibă o relaţie cu o femeie cu 40 de ani mai tânără ca el! Fostul om de afaceri nu renunţă la marea sa pasiune nici după ce şi-a pierdut întreaga avere.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Irinel Columbeanu plănuieşte să o recucerească pe Oana, fosta sa iubită. De altfel, a şi recunoscut că a încercat să se împace cu ea după ce a ajuns la azil.

Ajuns falit şi la azil, Irinel Columbeanu vrea să aibă o relaţie cu o femeie cu 40 de ani mai tânără ca el: „E singură”

„Cel mai dor îmi este de Oana. Am văzut-o ultima oară când am venit eu la azil. M-a vizitat. Și chiar am fost impresionat de gestul ei. Am încercat să ne împăcăm atunci când am fost cu ea la Comănești, în orașul în care s-a născut. Dar n-a fost să fie. O să o caut, să ne mai întâlnim. Și ea e singură, nu are pe nimeni acum”, a declarat Irinel Columbeanu pentru cancan.ro.